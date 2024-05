SERIE A, clamorosa rimonta della Juventus sul campo del Bologna: da 3 a 0 a 3 a 3 nel quarto d’ora finale

ALTRE NOTIZIE – Il Bologna di Thiago Motta si fa rimontare dalla Juventus in un finale folle di partita dopo essere stato in vantaggio di ben tre gol a un quarto d’ora dalla fine.

Sembrava una gara senza storia davanti a un Dall’Ara in festa: in rete l’ex giallorosso Calafiori (doppietta, secondo gol con tanto di scavello) e Castro. Partita in cassaforte, ma negli ultimi quindici minuti accade l’inaspettato.

Chiesa realizza il gol del 3 a 1 al minuto 76, poi nel giro di due minuti Milik e Yildiz trovano le reti del clamoroso 3 a 3 finale. Bologna e Juventus restano appaiati quota 68 punti, a più due sull’Atalanta, quinta, ma con una partita da recuperare.

Giallorossi.net – T. De Cortis