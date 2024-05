Milan convinto su Fonseca, il portoghese aspetta i rossoneri e dice no al rinnovo col Lille

ALTRE NOTIZIE – Il Milan sembra voler fare sul serio con Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Lille. Il club rossonero è convinto delle capacità del portoghese, che alla guida dei transalpini ha raggiunto i preliminari di Champions, ed è pronto a farsi sotto.

Fonseca è consapevole del forte interesse del Milan e attende un passo concreto della dirigenza meneghina. In mezzo c’è il Lille che ha proposto al tecnico un rinnovo di contratto nella speranza di convincerlo a restare.

L’ex giallorosso però ha preso tempo: la sua priorità è tornare in Serie A e guidare un club blasonato come quello rossonero, per questo non ha detto sì alla proposta dei transalpini.

Nelle ultime ore si è avanzata anche la candidatura di Roberto De Zerbi in chiave Milan, ma l’allenatore, che ha già salutato il Brighton, vorrebbe continuare la sua avventura in Premier e aspetta un club inglese.