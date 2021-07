Calafiori ko, ma non preoccupa. Mou a corto di terzini, Tiago Pinto accelera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riccardo Calafiori ieri non si è allenato: il terzino era uscito prima dell’intervallo nel corso della prima amichevole stagionale contro il Montecatini a causa di un colpo rimediato alla caviglia.

Da Trigoria fanno sapere che non si tratta di nulla di particolarmente preoccupante, e che il terzino dovrebbe rientrare presto in gruppo. Intanto però Mourinho è rimasto senza terzini sinistri con cui lavorare in questa prima parte del ritiro estivo.

Domani pomeriggio la Roma giocherà la sua seconda amichevole precampionato, stavolta contro la Ternana: il livello si alzerà sensibilmente dato che il club umbro milita nella Serie B. Mou però dovrò già misurarsi con l’emergenza: dovrà giocare senza un terzino sinistro di ruolo.

Probabile che al posto di Calafiori venga schierato uno tra Reynolds e Karsdorp, unici terzini rimasti a disposizione, o il giovane Feratovic. Tiago Pinto dunque deve accelerare sul mercato: il nome più caldo è quello di Matias Viña del Palmeiras, che però chiede 18 milioni. Resta in corsa anche Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach.

Giallorossi.net – A. Fiorini