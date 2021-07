Stadio Roma, martedì la revoca del pubblico interesse. La Raggi senza numeri ora teme sgambetti

NOTIZIE AS ROMA – Martedì la delibera per la revoca del pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle è al terzo punto dell’ordine dei lavori dell’assemblea capitolina, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Al quarto c’è anche l’annullamento del pubblico interesse presentato da Fassina e Grancio.

Improbabile però che si vada al voto, ma probabilmente si aprirà soltanto il dibattito. Stando a quanto scrive Il Tempo (F. Magliaro), se da una parte c’è la Raggi che freme per poter incassare l’addio a Tor di Valle, dall’altra ci sono ben più che mal di pancia dei consiglieri pentastellati.

Il rischio di subire cause da parte di Eurnova e soprattutto di Vitek e la formulazione della delibera stessa che non tiene conto dell’avvenuto (e comunicato) passaggio di proprietà dei terreni da Parnasi alla società dell’immobiliarista ceco, rendono questo testo difficile da votare a cuor leggero.

Per cui, in realtà, i partiti si stanno attrezzando. È possibile che, ad inizio discussione, possa essere chiesto agli uffici di certificare per iscritto e al momento la correttezza formale del testo della delibera. Cosa che difficilmente verrebbe fatta. Per cui, potrebbe partire una richiesta di sospendere l’esame dell’atto fino a che gli uffici non abbiano completato il lavoro di controllo. Un’ipotesi che non dispiacerebbe neanche agli stessi grillini.

La Raggi teme sgambetti, aggiunge l’edizione odierna de La Repubblica, vista l’incognita dei numeri: compreso quello della sindaca, i 5Stelle hanno 20 voti. Insufficienti ad approvare la revoca, visto che per avere la maggioranza ne servono 25.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo / La Repubblica