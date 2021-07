Mou sceglie l’attacco. E dal mercato…

AS ROMA NEWS – Indicazioni chiare dall’allenamento di ieri sulle scelte che sembra avere in testa Josè Mourinho per l’attacco del prossimo campionato. Lo Special One infatti ha provato più volte il terzetto che sembra essere destinato a diventare quello “base” in vista delle prossime amichevoli.

Dietro a Dzeko hanno agito Zaniolo a destra, Pellegrini al centro, e Mkhitaryan a sinistra. Nell’altra squadra invece giocavano El Shaarawy, Villar e Carles Perez. Qualche dubbio resta nel ruolo di centravanti titolare: ieri infatti mancava Borja Mayoral, partito forte nella prima amichevole con 4 gol e rimasto a riposo.

Qualche novità potrebbe arrivare sul mercato, anche se difficilmente cambieranno le gerarchie nel terzetto dei trequartisti: Zaniolo sarà al centro della Roma, Pellegrini è prossimo a rinnovare, mentre Mkhitaryan è considerato un uomo squadra imprescindibile anche da Mourinho.

Da qui ad agosto però non sono da escludere dei movimenti anche nel reparto avanzato: la Roma continua a monitorare Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, e sta riflettendo sull’opportunità di chiudere il mercato con un colpo in attacco. Il profilo dovrebbe essere quello di un centravanti giovane ma di grande prospettiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli