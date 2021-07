Diawara, no al Wolverhampton: con Mou cerca il riscatto

AS ROMA NEWS – Di certo non partirà titolare nello scacchiere di Mourinho, che metterà presto lo svizzero Xhaka al centro della Roma. Ma Amaodu Diawara spera ancora di avere le sue chance in giallorosso dopo due stagioni fatte di alti e bassi con Fonseca.

Il centrocampista guineano non è considerato un intoccabile, anche se non è finito nella lista degli esuberi come è toccato ad esempio allo spagnolo Pedro. Diawara è ancora un giocatore giovane, a 24 anni è nel pieno della sua maturazione calcistica, e sa che può dare di più di quanto è riuscito a fare in questi due anni a Roma.

Centrocampista dal piede educato, bravo sia a impostare che a pressare l’avversario, Amadou è un regista che nei suoi momenti migliori ha saputo prendersi la scena con prestazioni convincenti. Ma gli infortuni nei momenti chiave della scorsa stagione ne hanno frenato l’ascesa.

Il giocatore era stato corteggiato a lungo dall’Arsenal la scorsa estate, mentre nelle ultime settimane si era fatto sotto il Wolverhampton, ma Diawara ha rispedito la proposta al mittente: il giocatore non vuole lasciare la Roma. E spera di riuscire a consacrarsi una volta per tutte in giallorosso. Con l’aiuto di Mourinho.

