CRISTANTE: “Con Mou si respira un’euforia che prima non c’era. I Friedkin serissimi, vogliono vincere. Alla Roma manca un trofeo da troppo tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante, centrocampista della Roma e fresco vincitore dell’Europeo con la maglia dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha affrontato diversi temi, a partire dalla vittoria con la nazionale:

“È stata importante per me, per tutti, ma non solo a livello calcistico. È stata importante per la Nazione, non si vinceva da 53 anni questo titolo, farà bene a tutto il movimento, abbiamo fatto trascorrere belle serate agli italiani, ce n’era bisogno, dopo tutto quello che abbiamo passato. Credo di aver fatto la mia parte, ho dato il mio contributo ogni volta che sono entrato in campo.”

Sull’infortunio di Spinazzola: “Con lui c’è un rapporto consolidato. Da ragazzini abbiamo giocato insieme all’Atalanta, adesso da due anni siamo insieme alla Roma. Ho capito subito che stava vivendo un momento difficile, ho cercato di stargli vicino, di dargli coraggio. Come ho detto a lui, tornerà più forte di prima, tornerà al massimo, più del cento per cento.

Su Mourinho e sulla sua posizione in campo: “Ho sempre detto che mi sento centrocampista, ci sono stati momenti di emergenza in cui mi sono spostato dietro. Con Mourinho vedremo come giocheremo. Ancora non lo so. Con il suo arrivo si respira un’euforia che prima non c’era”. Sui Friedkin: “Sono arrivati con le idee molto chiare, sono sempre presenti, serissimi nel gestire la società. Ci hanno aiutato in tutto, hanno fatto un grande acquisto come Mourinho, il loro obiettivo è vincere”

Sulla possibilità di vincere nella Roma: “Dobbiamo crederci, noi partiamo per cercare di vincere tutte le competizioni, vogliamo giocarci tutto. Vincere è la cosa più difficile, ma abbiamo l’obiettivo di riportare un trofeo che manca da troppo tempo. Festeggiare anche con la Roma è il mio obiettivo. Cercheremo di portare un trofeo che manca da troppo tempo. Partiamo con questa intenzione”.

Fonte: Corriere dello Sport