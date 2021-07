CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 16 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:50 – Il Manchester United ha chiuso alla possibilità di cedere Alex Telles (28) con la formula del prestito, come aveva proposto la Roma. Sembra quindi definitivamente tramontare la sua candidatura per la fascia sinistra. Lo riferisce Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport.

Ore 11:00 – Il futuro di Javier Pastore (32) potrebbe ancora essere in Francia: per il Flaco si parla di un sondaggio del Monaco. Ma a Trigoria, per ora, non è arrivato nulla. (Gazzetta.it)

Ore 10:30 – Il Tottenham torna a farsi sotto per Lorenzo Pellegrini (25). Il giocatore è in scadenza di contratto e ancora non è arrivato il prolungamento con la Roma. (TheAthletic)

Ore 9:50 – Non è affatto deciso il futuro di Florenzi (30), che la Roma ha convocato per il ritiro in Portogallo. Sarà decisivo l’incontro con l’entourage del calciatore, che chiede rassicurazioni tecniche: non vuole essere considerato la riserva di Karsdorp. (Tmw.com)

Ore 8:50 – Offerta di 10 milioni di euro per Matias Vina (23), terzino sinistro del Palmeiras: il giocatore era seguito con grande interesse anche dal Milan. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Justin Kluivert (21) verso il Nizza in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che può diventare obbligo dopo un certo numero di presenze ancora da stabilire. Robin Olsen (31) invece è vicino al Lille a titolo definitivo per 6-7 milioni di euro.

Seguono aggiornamenti…