RITIRO ROMA: si ferma Calafiori per un problma alla caviglia, ok Dzeko. Mourinho: “Ogni giorno è felice, a questi ragazzi piace lavorare”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Giornata di allenamenti intensi a Trigoria, per la prima volta aperti alla stampa. Dopo una prima fase dedicata all’attivazione muscolare, sono stati svolti esercizi tattici e una partitella sette contro sette a metà campo.

Presenti Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini, Karsdorp e Veretout, quest’ultimo però solo per la seconda parte della seduta, assenti invece ieri nell’amichevole vinta 10 a 0 contro il Montecatini.

Out Calafiori, uscito ieri per un fastidio alla caviglia. Non erano in gruppo nemmeno Nicola Zalewski e Borja Mayoral, a riposo dopo aver giocato ieri per tutti i novanta minuti.

“Ogni giorno è un giorno felice per me perché a questi ragazzi piace lavorare“, è il commento che José Mourinho affida a un post su Instagram nel quale ha mostrato la sua felicità per la nuova avventura alla Roma.

Redazione Giallorossi.net