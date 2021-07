Calciomercato Roma, offerti 10 milioni per Matias Vina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta accelerando per Matias Vina, il terzino sinistro che potrebbe essere quello scelto da Mourinho e Tiago Pinto per sostituire Spinazzola, infortunatosi gravemente al tendine d’Achille e out per buona parte della stagione.

Stando a quanto rivela il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia in questi minuti, i giallorossi stanno facendo sul serio, avanzando una proposta al Palmeiras di 10 milioni di euro per il calciatore uruguaiano sul quale era forte anche il Milan.

Trattativa non semplice vista anche la concorrenza e le relative resistenze del club sudamericano, ma il calciatore piace molto a Trigoria. Matias Vina, 23 anni, è un terzino di piede mancino che abbina una buona velocità di base a una certa abilità nella fase difensiva. Il calciatore è già nel giro della nazionale uruguaiana, con la quale ha collezionato 16 presenze.