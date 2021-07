Niente amichevole per Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy, Veretout e Karsdorp: out per precauzione

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma ieri ha battuto nettamente il Montecatini, vincendo 10 a 0 contro una formazione di dilettanti che non hanno opposto grande resistenza ai giocatori giallorossi.

La squadra di Mourinho però ha dovuto rinunciare a diversi calciatori titolari: sono rimasti a guardare infatti Dzeko, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy e Karsdorp. Niente di grave per questi giocatori, ma l’allenatore ha preferito tenerli a riposo per motivi precauzionali.

Alcuni, come Pellegrini, Veretout ed El Shaarawy, vengono da qualche acciacco da cui stanno recuperando ormai completamente, ma per loro era meglio evitare ricadute. Un semplice affaticamento muscolare per Dzeko, che ha quindi saltato la prima amichevole stagionale.

Redazione Giallorossi.net