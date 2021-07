“ON AIR!” – BERSANI: “Se Rui Patricio e Xhaka sono solo l’antipasto, poi ci divertiamo”, ROSSI: “Mou ora bada al sodo, dopo vedremo cose interessanti”, AGRESTI: “Amichevole blindata? Il danno è per i tifosi, non per i giornalisti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Tele Radio Stereo): “Mourinho all’inizio baderà al sodo e cercherà di fare le cose normali, per poi magari inventarsi delle cose molto più interessanti. Se sarà l’anno della consacrazione di Diawara? Magari, finché è un giocatore della Roma penso sempre che possa essere il numero uno al mondo, vale per lui come per gli altri. E’ stato frenato dagli infortuni. Vediamo. Mourinho sarà la cartina di tornasole per chi vuole affermarsi. Florenzi non è un terzino? Florenzi pronti via era il terzino destro titolare nell’Italia dell’Europeo, ma poi si è fatto male. Il PSG è vero che lo ha venduto, ma perchè avrebbe dovuto tirare fuori i soldi per comprarlo e ha fatto altre valutazioni. Pochettino lo ha preso per farlo giocare terzino titolare nel PSG, questo è un fatto incontestabile. E anche Spalletti, Mancini, Di Francesco, Fonseca, la pensano così…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La partita contro una squadra che milita in serie D non è molto probante, ma puoi vedere se il calciatore tuo ha coraggio, gamba, se ha i movimenti e le intenzioni giuste. Questo lo puoi capire a prescindere dal valore dell’avversario, anche contro una squadra modesta come il Montecatini…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La Roma dopo averlo detto, lo ha messo nero su bianco: il progetto di Tor di Valle non era della Roma, che avrebbe dovuto pagare un affitto. Punto e fine, il discorso è questo… Se non ci dovessero essere Dzeko e Pellegrini, penso che inizialmente la fascia di capitano andrà sul braccio di Mancini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’amichevole di ieri? Abbiamo potuto vedere solo il video pubblicato dalla Roma, potrebbe anche essere finita 10 a 12, non lo sapremo mai (è ironico, ndr)… C’è comunque emozione per la prima partita della Roma, il primo marcatore, tutte cose che di solito vedevamo nel ritiro in montagna. Domani si giocherà di nuovo, e piano piano si alzerà il livello. Il mercato si sta lentamente animando: in chiusura la doppia cessione di Kluivert e Olsen, mentre in arrivo c’è Xhaka… Nel momento in cui si decide di far restare Dzeko, che è un giocatore ingombrante anche per il suo stipendio, bisognerebbe trovargli un giovane ma non troppo da affiancargli, uno che magari tra 12 mesi sarà pronto a raccogliere la sua eredità. Questo è quello che mi aspetto dal mercato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Credo che Zalewski, Darboe e Tripi saranno i tre Primavera che quest’anno saranno in pianta stabile con la Roma come reali alternative al centrocampo e all’attacco. Vedremo se ci saranno altri giovani che convinceranno Mourinho, ma al momento questi tre giovani mi sembrano quelli più interessanti… C’è stata un’indicazione importante sull’attacco, Pinto si è esposto su Dzeko, e anche Edin ha parlato chiaramente sui social. Chissà però se davvero Mourinho vorrà presentarsi solo con loro due in attacco…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Questi giorni di allenamenti e le prime partite amichevoli serviranno a chiarire le idee di Mourinho, anche perchè un conto è l’allenamento e un conto è vederli in campo contro avversari. E’ importante vedere come ti muovi anche con i compagni, se ti nascondi o se sei intraprendente, come reagisci alle sollecitazioni del mister… La Roma il portiere l’ha preso, il centrocampista praticamente pure. Ora bisogna capire se questo è il grosso del nostro mercato, o solo l’antipasto. Perchè se questo è solo l’antipasto, allora ci divertiamo. Se invece è questo il mercato, più il sostituto di Spinazzola, allora ci divertiamo un po’ meno…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Se il mercato è praticamente concluso con Xhaka e il terzino è una cosa che non sappiamo. Ci sono poche piste da seguire, abbiamo capito che Mourinho vuole osservare attentamente certi giocatori, per capire cosa servirà davvero. E’ molto difficile capirlo, perchè poi gli allenamenti e le amichevoli sono blindate a Trigoria… Io non credo che verrà preso un crack sulla sinistra, il colpaccio di mercato può essere o a centrocampo o in attacco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non capisco perché si debba nascondere un’amichevole, mah… Si crea tanta aspettativa, e poi in campionato non hai più alibi, devi far bene. Comunque ho in mente una cosa: per me Cristante con Mourinho giocherà tanto, è un tipo di centrocampista che a lui piace. A centrocampo e davanti ci sarà da divertirsi, soprattutto se arriva Xhaka. Vediamo se ci sarà Dzeko o no…

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dicono che ieri la Roma ha giocato 4-2-3-1 ma non si sa altro su cosa abbia provato Mourinho. Il danno non è per il giornalista, che il pezzo lo scrive lo stesso, ma per il tifoso, che vorrebbe sapere e non può sapere. Ai giornalisti la partita gliela fai vedere e non per permettergli di andare sulle tribune a prendere il sole, ma per permettergli di raccontarle ai tifosi, è quello il compito del giornalista, raccontare al lettore quello che è successo…In questo momento non vedo una favorita per il campionato, per questo la Roma e Mourinho possono approfittare di questa stagione di transizione…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Le società ormai ragionano col fatto che avendo i social, al tifoso ci arrivano lo stesso. Raccontano la loro verità, quella di regime…”

