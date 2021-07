Roma, altri due acquisti in arrivo

AS ROMA NEWS – Due rinforzi in arrivo per Josè Mourinho. La Roma sta per piazzare altri due colpi dopo l’arrivo di Rui Patricio alla corte dello Special One, regalando al portoghese il portiere titolare del prossimo anno (Fuzato sarà il secondo).

Il primo sarà Granit Xhaka, 28 anni, regista dell’Arsenal e della nazionale svizzera: il suo annuncio è davvero vicino, e da oggi ogni giorno è quello buono per la fumata bianca. I due club hanno trovato l’accordo per il passaggio del mediano in giallorosso per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, bonus compresi.

L’Arsenal, prima di annunciare la cessione del suo giocatore, aspetta di ufficializzare l’acquisto di Lokonga, centrocampista di 21 anni in arrivo dall’Anderlecht. Ma ormai è davvero questione di ore, e salvo colpi di scena imprevisti Xhaka vestirà la maglia della Roma fin dal ritiro in Portogallo. Il giocatore infatti è pronto a rinunciare a qualche giorno di vacanza pur di mettersi subito a disposizione di Mourinho.

A stretto giro di posta arriverà anche il terzo rinforzo richiesto a gran voce da Mourinho anche durante la sua conferenza stampa di presentazione: si tratta del terzino sinistro che dovrà sostituire Spinazzola per gran parte della prossima stagione. Se Bensebaini era il nome caldo della scorsa settimana, ora si parla con insistenza di Cucurella, 23 anni, esterno del Getafe, e Matias Vina, mancino del Palmeiras.

Resta in corsa anche Alex Telles del Manchester United: sarà fondamentale la modalità del trasferimento, dato che la Roma vorrebbe il suo terzino in prestito con diritto di riscatto. L’accelerata arriverà dopo aver concluso l’affare Xhaka, ma anche il terzino si aggregherà al gruppo dalla seconda parte del ritiro, quello che si svolgerà in Portogallo.

Giallorossi.net – A. Fiorini