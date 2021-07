Olsen e Kluivert salutano la Roma: modalità e costi degli affari con Lille e Nizza

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Tiago Pinto continua a potare la rosa della Roma. Dopo gli addii a Under e Pau Lopez, ora siamo molto vicini a veder salutare anche Robin Olsen e Justin Kluivert, prossimi al trasferimento in Ligue 1.

La Francia sembra quindi venire in soccorso della Roma: il Lille sta per chiudere l’affare Olsen a titolo definitivo, un’ottima notizia per i giallorossi. Si parla di una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro, anche se il club capitolino dovrebbe contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio (alla Roma prendeva 2,2 milioni lordi all’anno).

Anche Justin Kluivert è pronto a valicare le alpi per approdare in Ligue 1, dove il Nizza lo attende a braccia aperte. L’olandese non era convinto della destinazione, e avrebbe preferito proseguire col Lipsia. I tedeschi però hanno tentennato, e alla fine il pressing dei francesi ha fatto vacillare il giovane attaccante giallorosso.

La Roma è pronta a cederlo in prestito ma vuole un obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, probabilmente legato al raggiungimento di un certo numero di presenze come è accaduto con Pau Lopez al Marsiglia. Affari in dirittura d’arrivo, ma non ancora conclusi. La Roma spera di riuscirci a breve, per poter chiudere con Xhaka e il terzino sinistro richiesto da Mourinho.

Giallorossi.net – G. Pinoli