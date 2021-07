Stadio Roma, è tutti contro tutti. Raggi attacca Eurnova, De Vito la smentisce. E ora Friedkin medita l’addio all’impianto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Caos totale sullo stadio della Roma, o meglio, sulla delibera che dovrebbe revocare il pubblico interesse sull’impianto a Tor di Valle che metterebbe una volta per tutte la pietra tombale sul vecchio progetto.

I Friedkin scalpitano, Fienga manda in avanscoperta Maurizio Costanzo, la Raggi si affretta a chiarire la sua posizione intervenendo a Centro Suono Sport: “Voglio che lo stadio della Roma si faccia. Lo chiedono città, tifosi e società ma in questo momento è fondamentale chiudere il progetto Tor di Valle al quale siamo vincolati. Io e la giunta abbiamo approvato questa revoca, ma c’è un problema: Eurnova ha fatto una serie di pressioni, una serie di lettere, dicendo che in caso di revoca i consiglieri dovrebbero pagare di tasca loro i danni per la mancata realizzazione. I nostri avvocati hanno detto che non è così ed è pronta una querela“. Ma alla domanda su quando la delibera verrà votata, la sindaca fa melina: “Al momento è inserita nell’ordine dei lavori ma è il presidente dell’aula che deve chiamarla“.

Ma la Raggi viene subito smentita da Marcello De Vito, presidente dell’assemblea capitolina ed ex 5Stelle, passato poi con la più classica delle giravolte alla corte di Forza Italia: “Ho letto con totale sconcerto quanto affermato dalla sindaca Raggi in data odierna allorché ha affermato che sui tempi “bisogna chiedere al Presidente dell’aula. Al riguardo preciso che la proposta è all’ordine dei lavori dalla seduta del 28.6.2021. Da allora l’Assemblea nelle varie sedute tenutesi non riesce a provvedere, non solo su questa proposta, ma anche su tutte quelle che la precedono nell’ordine lavori per un semplice motivo: non ci sono i numeri e quindi la votazione di qualsiasi atto e spesso la stessa apertura dei lavori si traducono in un autentico stillicidio, come accade ormai da tempo”.

Quindi è Eurnova a scagliarsi contro la Raggi: “L’affermazione della sindaca disvela nella prima cittadina una concezione totalitaria ed autoritaria del pubblico potere, col pretendere, o nel voler far intendere, in spregio della nostra Costituzione, che per taluni atti dell’amministrazione non operino le garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi; di modo che, pur solo prefigurarne l’esercizio darebbe luogo a ‘intimidazioni inaccettabili’. Né, d’altronde, può essere considerata come ‘intimidazione’ l’aver ricordato ai membri dell’Assemblea capitolina che la giurisprudenza contabile ascrive a loro, oltre che ai dirigenti e funzionari dell’amministrazione, la responsabilità amministrativa e patrimoniale dei danni che abbiano cagionato all’ente in conseguenza delle loro decisioni e dei loro comportamenti”.

Insomma, è un tutti contro tutti condito con mille promesse elettorali. Ma alla prova dei fatti la delibera resta ancora lì, ferma. Lo stadio della Roma è sempre più una chimera, inghiottito da una infinita sequela di lungaggini burocratiche, doppi giochi e false promesse. E ora i Friedkin pensano seriamente di dire addio all’idea di realizzare un impianto di proprietà della Roma. Una sconfitta enorme per i tifosi, una figura indegna per la Capitale d’Italia.

Giallorossi.net – A. Fiorini