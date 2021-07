ROMA-MONTECATINI 10-0: giallorossi a valanga nella prima amichevole stagionale. Poker di Borja Mayoral (VIDEO DEI GOL)

AS ROMA NEWS – La Roma vince con una prevedibile goleada la prima amichevole stagionale, andando a battere 10 a 0 il Montecatini, squadra che milita nella serie D.

Un test che serviva solo per mettere la prima benzina nelle gambe e mettere in campo qualche schema provato durante i primi allenamenti. In gol sono andati Carles Perez, Borja Mayoral (poker per lo spagnolo), Calafiori, Zaniolo su rigore, Zalewski e Diawara.

🐺 Il primo test della stagione si è da poco concluso: l’#ASRoma ha battuto per 10-0 il Montecatini. ⚽️ Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rig), Zalewski e Diawara. pic.twitter.com/umovFeO9lx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 15, 2021

Zaniolo è sceso in campo all’inizio del secondo tempo, schierato alto a destra nel 4-2-3-1 proposto da Mourinho. Fascia di capitano al braccio per Nicolò, un segnale di quanto la Mourinho e la Roma puntino su di lui. Out invece Edin Dzeko, così come Karsdorp, Pellegrini e Veretout.

La prima Roma di Mourinho si è schierata con Fuzato in porta, difesa a quattro composta da Tripi, Mancini (capitano), Kumbulla e Calafiori (sostituito prima della fine del primo tempo), Villar e Bove a centrocampo, Perez a destra, Mkhitaryan al centro e Zalewski a sinistra, Mayoral centravanti. Nella ripresa in campo Smalling, Feratovic, Reynolds, Ibanez, Darboe e Diawara.

Questo il video dei gol del match pubblicato dalla Roma sul proprio canale Youtube. Buona visione.



Redazione Giallorossi.net