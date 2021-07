Triestina-Roma sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia

AS ROMA NEWS – La prima amichevole della Roma visibile al pubblico sarà trasmessa in tv: il match contro la Triestina, in programma il 21 luglio, sarà infatti visibile in chiaro su Sportitalia. Di seguito la nota della Triestina.

“Giovedì 15 luglio 2021 – Accordo importante, quello sancito oggi tra l’U.S. Triestina Calcio 1918 e Sportitalia. Italia Sport Communication S.r.l, ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione in diretta televisiva sull’emittente Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre e visibile su piattaforma hbttv, app mobile e su Amazon firestick) dell’amichevole Triestina-Roma del 21 luglio e del triangolare del 6 agosto tra Triestina, Hellas Verona ed Antalyaspor.

Nello specifico, Sportitalia si occuperà della produzione e messa in onda degli eventi. comprensiva di ampio prepartita a partire dalle 19 e post partita fino alle 22. L’emittente produrrà entrambi gli eventi a proprie spese, garantendo all’U.S. Triestina Calcio 1918 spazi pubblicitari durante la trasmissione di entrambi gli appuntamenti. La visione degli eventi sarà, ovviamente, completamente gratuita“.