Xhaka-Roma, affare ai dettagli: fumata bianca possibile già nella serata di oggi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sta per concludersi positivamente la trattativa per Granit Xhaka, prossimo rinforzo della Roma dopo l’acquisto ufficiale del portiere portoghese Rui Patricio.

Affare ai dettagli, scrive in questi minuti il sito Calciomercato.com (F. Balzani), che rivela come la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura già nella serata di oggi. Tra la domanda iniziale dell’Arsenal (20 milioni) e l’ultima offerta della Roma (15) si è passati a una proposta da 15 milioni più 2,5 di facili bonus.

A meno di clamorosi colpi di scena Tiago Pinto conta di consegnare Xhaka a Mourinho per l’inizio del ritiro portoghese (26 luglio) ma non è escluso che Granit si riduca le ferie per raggiungere già i compagni a Trigoria. Per il centrocampista svizzero pronto un quadriennale da 2,5 milioni di euro.

Fonte: Calciomercato.com