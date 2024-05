Calafiori: “L’addio alla Roma? E’ stato meglio per me, per loro non lo so…”

NOTIZIE AS ROMA – Una delle più grandi rivelazioni del Bologna formato Champions di Thiago Motta è stato senza dubbio Riccardo Calafiori.

Il difensore romano, ceduto dai giallorossi al Basilea nel 2022, ha offerto in rossoblù un rendimento di altissimo livello, attirando su di sé l’interesse di club di prima fascia.

Al termine della sfida di ieri sera contro la Juventus, al classe 2002 è stato chiesto un commento riguardo le parole di Daniele De Rossi, che aveva parlato dello stesso Calafiori (oltre che di Frattesi) come uno dei ‘rimpianti’ del vivaio giallorosso, ceduto forse con troppa fretta dalla società. “Non lo so se è un rimpianto. Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so“.

Su De Rossi: “Lui lo porterò sempre nel cuore”, ha spiegato il calciatore rossoblù ai microfoni di Dazn.

