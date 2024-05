“ON AIR!” – SABATINI: “Con Ghisolfi la Roma fa un grande passo avanti rispetto a Pinto”, LO MONACO: “Iemmello mi esalta, meglio lui di Abraham per i minuti finali”, FERRAZZA: “De Rossi dà troppa confidenza a tutti, gli consiglio di cambiare numero”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quello che è successo all’Inter negli ultimi tre anni secondo me non è tanto diverso da quello fatto dalla Juventus con i bilanci falsi. E se lo hanno fatto significa che si poteva fare, ma da un punto di vista etico ha falsato gli ultimi tre campionati…Voglio ricordare che qualche anno fa, mentre qui alla Roma si contavano le pulci, sul prospetto finanziario dell’Inter che girava per le banche c’era scritto che c’erano decine di milioni ascrivibili a delle sponsorizzazioni provenienti dalla Cina, crediti sulla cui esigibilità non c’era certezza…però intanto lo mettevano a bilancio…così siamo buoni tutti, sono i soldi del Monopoli. Se a voi sta roba va bene, buona camicia a tutti…a me fa schifo sta roba…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per il centrocampo faccio il nome di Amrabat che allo United ha giocato poco e non penso lo riscatteranno… Abraham? La frenesia di non essere più quello dell’anno scorso lo sta condizionando. Sarò impopolare, ma io un’altra chance gliela darei. Ovviamente affiancandolo a un altro centravanti… Dybala? Lui era convinto di andare in Copa America, ma dopo le amichevoli di preparazione la lista finale potrebbe essere ritoccata e ha ancora un piccolissimo spazio per la convocazione. Ma per Scaloni Dybala non è mai stata una prima scelta. Per la Roma sarebbe molto meglio, perchè così farebbe la preparazione con i giallorossi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Abraham ha presenza fisica, è uno che in area ha il senso della posizione, ci si può lavorare. Ma deve stare più calmo…Puntare ancora su di lui? Sì, ma non come titolare. Serve un altro attaccante importante… Calafiori? Ragazzi, veniva da due brutti infortuni, era un giocatore su cui nessuno puntava più tanto che era finito al Basilea, poi si è rifatto come calciatore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi ha fatto dichiarazioni una diversa dall’altra, ma non perchè è scemo…perchè il suo essere romanista gli fa dire che la squadra va cambiata, ma poi si ricorda che è l’allenatore della Roma e perciò poi ti dice: “Beh sì, va cambiata però con prospettiva…“. Dopo la partita di Bergamo, che è stata un’onta, ma che ti deve dire…non puoi perdere così. In quella partita qualche giocatore è stato codardo… Ora bisogna comprare tanto e azzeccare tanti acquisti. Stadio? Io sono più antico, a me piacciono gli striscioni, i fumogeni, a me ste cose delle luci, delle canzoni, ste americanate non piacciono…mi sembra più teatro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Oggi si riparla di Nandez del Cagliari, scrivono che De Rossi lo vuole perchè lo conosce dai tempi del Boca… Mi vengono in mente le parole di De Rossi quando ha detto che lo mettono sui giornali scrivendo che gli piace questo o quel giocatore. Quello che mi ha preoccupato è quando ha detto che lo chiamano di continuo i procuratori. Io consiglierei a De Rossi di cambiare numero di telefono… dà troppa confidenza a tutti…si isolasse…cambia numero Daniè…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Nandez mi ha impressionato a Sassuolo l’altra domenica, è stato un motorino instancabile, non si è fermato mai. Io sinceramente nella rosa, ma non come titolare, me lo prenderei. Se avessimo avuto lui e non Sanches forse oggi la Roma sarebbe in Champions. Così come Iemmello: è un giocatore di Serie B, io lo metterei in campo gli ultimi venti minuti nella Roma, e poi su un cross, un calcio d’angolo…è uno di quei calciatori che mi esaltano e che possono segnare in qualsiasi categoria, anche in Champions. Non sto dicendo che Iemmello dovrebbe essere il titolare della Roma, sia chiaro, ma se ho un giocatore da mettere in campo gli ultimi dieci minuti di partita, io tra Abraham e Iemmello metto dentro Iemmello…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bisogna chiedersi qual è l’Abraham vero. E’ un ragazzo di 27 anni, e secondo me vale la pena tenerlo e affiancargli un centravanti, e poi si giocano un posto. Penso a Gimenez del Feyenoord, anche se pure Pellè aveva stravinto la classifica dei marcatori in Olanda… Un altro centravanti che mi intriga è Balogun, ma è uno che ha degli alti e bassi, e poi guadagna tanto di stipendio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so perchè si cerca spesso di andare a cercare ds oltre confine quando ce ne sono di bravi in Italia. E’ una domanda che mi faccio in riferimento alla Roma, che si affida ancora una volta a un ds straniero… Su Ghisolfi, l’importante è che i ruoli siano definiti. Puoi prendere chi vuoi ma se non hai le idee chiare diventa un casino e ci va di mezzo l’allenatore. Questo è il momento decisivo per mettere le basi…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma che prende Ghisolfi fa nettamente un passo in avanti rispetto a Tiago Pinto, che è stata un’enorme delusione per la Roma. Ma c’era bisogno di prendere Ghisolfi dal Nizza? Ma Sogliano non andava bene? Con Ghisolfi viene data più rappresentatività a De Rossi, e di questo ne sono contento, perchè anche il management del club deve essere rappresentativo della storia e della cultura della società… Ghisolfi è comunque un buonissimo professionista…”

