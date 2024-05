Giudice sportivo: due giornate di stop a Paredes, una a Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In riferimento alle partite dell’ultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha sanzionato con 3 giornata di squalifica Alberto Grassi (Empoli) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale“.

Due giornate e una ammenda di 5mila euro inflitta a Leandro Paredes (Roma) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione”.

Una giornata di squalifica, invece, per Matheus Henrique (Sassuolo), Tomas Basic (Salernitana), Andrea Cambiaso (Juventus), Nicolo Casale (Lazio), Alberto Dossena (Cagliari), Ondrej Duda (Hellas Verona), Hans Hateboer (Atalanta) e Romelu Lukaku (Roma).