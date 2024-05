Lukaku, messaggio criptico sui social: “Alcune persone ti amano, altre amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku, squalificato per l’ultima di campionato contro l’Empoli, potrebbe non indossare più la maglia della Roma. Sempre che la volontà del calciatore possa cambiare le carte in tavola sul suo futuro.

In attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane, il belga oggi ha lanciato oggi dei segnali criptici sui social, prima postando una foto di lui con la maglia della Roma e poi un suo pensiero.

“Alcune persone ti amano. Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza“, la frase scritta da Lukaku sul suo profilo Instagram.

Il futuro di Big Rom è ancora tutto da scrivere: il Chelsea vorrebbe monetizzare la sua cessione e gli arabi pronti a offrirgli stipendi da capogiro, ma la volontà del belga ancora non è chiara.

