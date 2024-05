Per Tiago Pinto si aprono le porte della Premier: contatti avanzati con il Bournemouth

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’addio alla Roma, Tiago Pinto è pronto a cominciare una nuova avventura calcistica, stavolta in Premier League.

Stando a quanto rivela il giornalista Marco Conterio di Rai Sport e Tuttomercatoweb, l’ex general manager giallorosso ha avuto contatti diretti e ormai in fase avanzata con il Bournemouth.

Già negli anni alla Roma, Tiago Pinto ha avuto modo di stringere diversi accordi con il club inglese. La carriera del portoghese dunque potrebbe proseguire in Premier.

🔴⚫ 🍒EXCL – Tiago Pinto verso una nuova avventura in Premier League. Contatti diretti in fase avanzata per diventare il nuovo uomo mercato del #Bournemouth

Con le Cherries #AFCB l’ex dg della #Roma ha già avuto contatti e incontri. Già ai tempi dei giallorossi ha chiuso più… pic.twitter.com/tokvKym4As

— Marco Conterio (@marcoconterio) May 21, 2024