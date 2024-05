Calciomercato Roma, trattativa in stato avanzato con Nandez: si va verso la firma di un triennale

AS ROMA NEWS – Arrivano conferme sul forte interesse della Roma per Naithan Nandez. Stando a quanto riferisce in questi minuti Calciomercato.com, il club giallorosso e l’agente starebbero già discutendo del suo passaggio nella Capitale.

Naithan Nandez, 28 anni, è un motorino di centrocampo che piace molto a Daniele De Rossi. Giocatore di corsa e di resistenza, capace di ricoprire diversi ruoli della mediana, l’uruguaiano è pronto a firmare per la Roma essendo in scadenza di contratto con il Cagliari.

Si sta ragionando infatti su un contratto triennale. Le trattative, fanno sapere dall’entourage del calciatore, sarebbero già in fase avanzata.

Nandez dunque potrebbe essere il primo acquisto dell’era Ghisolfi, prossimo direttore sportivo del club giallorosso che a breve sarà annunciato dai Friedkin.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!