Claudio Ranieri si ritira: lascia il Cagliari e dice addio alla sua avventura nel calcio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri dice “basta”. L’allenatore romano ha portato a termine pochi giorni fa l’ennesima impresa della sua straordinaria carriera, salvando il Cagliari con una giornata di anticipo.

Ora però il tecnico testaccino, ex allenatore della Roma e passato alla storia per aver vinto la Premier League con una “piccola” come il Leicester, ha deciso di ritirarsi.

A rivelarlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: Ranieri ha scelto di dire addio non solo al Cagliari ma alla sua splendida avventura nel mondo del calcio.

