Calafiori torna a Roma: problema muscolare per il terzino. E il mercato chiama…

NOTIZIE AS ROMA – Riccardo Calafiori sta per lasciare il ritiro della Roma in Portogallo, ufficialmente per un problema fisico.

Il terzino ha accusato un fastidio muscolare, e per questo motivo farà ritorno nella Capitale, dove effettuerà i controlli del caso.

La decisione di far rientrare Calafiori alla base è sta presa anche sulla base delle trattative di mercato che lo riguardano: Monza e Cremonese sono interessate al giocatore, e la Roma preferisce non rischiare.

L’avventura di Calafiori con la maglia giallorossa, almeno per questa stagione, potrebbe essere già finita qui.