CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:00 – ROMA SU SAUL NINGUEZ, C’E’ L’OK DI MOU – La Roma, viste le difficoltà per Frattesi, mette la freccia su Saul Niguez (27), centrocampista dell’Atletico Madrid. Contatti tra le parti in corso e placet di Jose Mourinho. La Roma ci prova concretamente per il centrocampista classe ’94, reduce dall’esperienza in prestito al Chelsea. (tuttomercatoweb.com)

Ore 10:00 – IL MONZA DOPO VILLAR ORA VUOLE CALAFIORI – Monza scatenato sul mercato: dopo aver puntato Villar (24), ora vuole anche Riccardo Calafiori (20). Sul terzino c’è anche la Cremonese, mentre sembra sfumata l’ipotesi Salernitana. (Il Tempo)

Ore 9:10 – FRATTESI RISCHIA DI SALTARE DEFINITIVAMENTE – Le parole di Carnevali di ieri (“Siamo molto lontani“) sono confermate dalla Roma: l’affare Frattesi (22) è sempre più freddo, e il sogno del romano di tornare in giallorosso rischia di tramontare. (Il Tempo)

Ore 8:55 – DYBALA CON ZANIOLO, SI PUO’ – Convincere Dybala (28) e trattenere Zaniolo (23): comincia a prendere piede questa clamorosa ipotesi in casa Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – MURIEL O ZAHA, CORSA A DUE IN ATTACCO – Qualora la Roma non dovesse riuscire a convincere Dybala, per rinforzare l’attacco sono due i nomi come piani B: Wilfried Zaha (29) del Crystal Palace e Luis Muriel (31) dell’Atalanta…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

