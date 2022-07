Dybala: la cautela dei Friedkin, l’offerta di Pinto e la promessa a Mourinho. Le ultime indiscrezioni

AS ROMA NEWS – Sono i giorni di Paulo Dybala. Il giocatore continua ad allenarsi da solo in vista della nuova stagione, ma ha fretta di trovarsi una squadra e poter svolgere almeno una parte del ritiro precampionato con i nuovi compagni.

Resta però da capire quale sarà la sua nuova destinazione. Le ultime notizie di oggi puntano verso la Roma. Stando a quanto riferisce il giornalista Jacopo Palizzi di Tele Radio Stereo, Tiago Pinto avrebbe avanzato un’offerta di 4 milioni a stagione al calciatore, più svariati bonus legati alle presenze dell’argentino.

I dubbi dei Friedkin infatti sarebbero unicamente legate ai problemi fisici del calciatore: i texani già nella trattativa con Milik dimostrarono di essere molto attenti ad acquistare giocatori con problemi di tenuta fisica.

L’Inter per il momento è bloccata dalle cessioni in attacco che non sembrano così imminenti. Resta in corsa il Napoli, anche se oggi proprio da quel fronte arrivano indiscrezioni riguardanti lo scetticismo di Dybala ad accettare l’offerta dei partenopei, soprattutto per il pressing operato da Mourinho.

Stando a quanto racconta infatti Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la Joya si sarebbe infatti già promessa allo Special One: “Impazzisco per Giovanni Simeone e Paulo Dybala – le sue parole -. Sul primo mi arrivano voci di una frenata, perchè ci sarebbe il Siviglia. Sul secondo invece mi arriva la voce che Dybala abbia espresso perplessità e si sia promesso a Mourinho“.