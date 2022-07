RITIRO ROMA – Altra doppia seduta per la squadra. Partitella e gol per Pellegrini (VIDEO-FOTO)

AS ROMA NEWS – Terzo giorno di allenamenti per la Roma di Mourinho, impegnata nel ritiro in Algarve, regione che si trova nel sud del Portogallo.

Dopo la seduta di ieri aperta ai cronisti, questa volta Mou ha deciso di blindare di nuovo il lavoro svolto sul campo, tenendolo nascosto ai giornalisti.

Per seguire l’allenamento odierno dunque bisogna affidarsi ai canali social della Roma, che oggi hanno pubblicato diversi video per svelare solo una piccola parte del lavoro svolto dalla squadra.

Anche oggi doppia seduta, una al mattino e una nel pomeriggio. Lavoro atletico e partitella per la squadra, con Pellegrini in gol. Clima gradevole in terra lusitana, con temperature decisamente meno afose rispetto a quelle respirate a Roma.