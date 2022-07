Lo sfogo di Mou sul mercato della Roma: “Sono frustrato” (FOTO)

AS ROMA NEWS – La prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola mette in allarme la Roma e i suoi tifosi.

Stando a quanto scrive oggi il giornale sportivo, l’allenatore giallorosso Josè Mourinho ha manifestato la propria insoddisfazione per il mercato operato da Tiago Pinto, ammettendo di essere “frustrato”.

Ieri infatti l’allenatore era presente ai Mercati di Traiano per un evento dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili. “Si vede dalla faccia che sono preoccupato?“, ha domandato il tecnico ai cronisti presenti. E poi si è lasciato andare ad una confidenza sul suo stato d’animo: “Sono un po’ frustrato per il mercato“, per poi aggiungere “ma tranquillo, tranquillo”.

Insomma, lo Special One non sarebbe per niente contento di come la Roma si sia mossa per rinforzare la rosa. Gli acquisti di Svilar, Celik e Matic non bastano al tecnico, che oggi partirà alla volta del Portogallo per iniziare il vero ritiro stagionale.

Mourinho si aspettava di avere la rosa al completo in questi giorni, scrive il giornale, e per questo ha voluto manifestare pubblicamente la sua insoddisfazione. Parole che però mettono in allarme il tifo romanista. Ora l’allenatore si aspetta almeno un colpo: chiede Dybala con la conferma di Zaniolo (che ora vuole restare) per ritrovare il sorriso.

