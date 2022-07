“ON AIR!” – MAIDA: “Dybala con Zaniolo, la Roma ci sta provando davvero”, FOCOLARI: “Sarebbe il colpo del secolo”, PIACENTINI: “Va preso subito, poi pensi al resto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Le parole di Mou sul mercato? Non la scopro oggi quella che è la situazione di Mourinho. Se oggi il tecnico dicesse che va bene così e che è meraviglioso quello che sta vivendo allora mi preoccuperei. Secondo me lui vuole i giocatori ed è frustrato perché non sta arrivando nessuno. Il punto non è perché se ne è uscito ma quando se ne è uscito. La Roma finora ha preso dei giocatori senza migliorare quello che c’era lo scorso anno. Dybala? Secondo me il contatto c’è stato tra sabato e domenica. C’è stato soprattutto per capire se è vero che le pretese sono un po’ più basse. Il timore di Mourinho è che Dybala possa andare in un’altra squadra diversa dall’Inter, andando a rafforzare di conseguenza una squadra che a livello di classifica bisogna attaccare…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Mourinho quella frase riportata oggi dal Corriere dello Sport l’ha detta, altrimenti sarebbe già uscita una smentita ufficiale. I tifosi della Roma devono essere contenti di questa insoddisfazione palesata dal mister, lui fa questa uscita perché si aspetta un mercato importante e vuole una reazione da parte della società, lo fanno tutti i grandi allenatori e finalmente aggiungo io. Mourinho ha fretta di prendere Dybala, ad oggi la spinta del mister è tutta verso l’argentino, oggi Pinto dovrebbe essere a Milano anche forse per riallacciare i rapporti con la Joya. Il Napoli se vende Koulibaly potrebbe virare su un grande nome e questo potrebbe essere Dybala, così come il Milan che ad oggi dice di avere altre mire. Per questi motivi la Roma deve approfittarne e prendere Dybala ora, nel minor tempo possibile, perché poi se queste squadre tornassero forte sull’argentino sarebbe difficile da prendere: a differenza tua, le altre squadre possono mettere sul piatto la Champions League…”

David Rossi (Roma Radio): “Zaha è un giocatore molto dotato, molto forte, e il Crystal Palace pare sia interessato a Felix. Secondo i giornali inglesi è possibile scambio con la Roma… ”

Luca Fallica (Roma Radio): “Zaha è un gran bel giocatore, quando scopri che il Crystal Palace ha battuto il Manchester City e ti chiedi com’è possibile, poi vedi gli highlights e lo capisci: perchè c’era Zaha in campo. Ha numeri straordinari, grande fisicità, velocissimo, ottima tecnica…sarebbe un grandissimo colpo. Vedremo che succederà, se davvero abbiamo messo gli occhi su di lui sarebbe un ottimo acquisto. Lui può giocare un po’ ovunque nell’attacco, sia come esterno che come seconda punta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha un vantaggio: Zaniolo ce l’ha già, è un giocatore tuo che ha altri due anni di contratto. La Roma può arrivare a dama anche facendo una delle due cose: vendere Zaniolo, o cedere gli altri e tenere Zaniolo, che è un giocatore forte. La questione è complicata, ma la Roma delle armi ce le ha… La Roma secondo me deve fare una cosa semplice: prendere subito Dybala, e poi pensare ai vari Diawara, Kluivert, Veretout…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Bisogna capire se Mou è scontento per gli obiettivi che non si perseguono, o se l’insofferenza è data dall’inseguire obiettivi richiesti ma che hanno un certo ritardo nell’essere portati a casa. Io voglio credere a questa seconda ipotesi. Mou aveva detto che non avrebbe parlato fino al 13, ma non mi sembra che si tiene tanto…Lui sa che ogni frase che dice ha una grande eco… Ma se Mourinho è insofferente, perchè lo è? Perchè si aspettava altro. E perchè la Roma non è riuscita ad accontentarlo? Perchè prima deve cedere, ma bisogna capire se bastano Kluivert e tutta la compagnia, che sarebbe un discorso, o se la Roma ha bisogno dei soldi di Zaniolo per fare mercato. Non vorrei che la Roma non riesca a vendere Zaniolo e di conseguenza non riesca ad accontentare Mourinho…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “L’insoddisfazione di Mourinho penso che sia vera, ma lui è un uomo di calcio sa che se non si sblocca il pezzo da novanta, i soldi non girano… Se si muovono i soldi di De Ligt e Skriniar, le cose cambieranno. Mourinho non è scemo, al momento il gap con le big si è ampliato in modo notevole, per ora il massimo che si è fatto è fare il rinnovo di contratto a Mancini… Per me lui non giocherebbe mai nella mia squadra, e la cosa principale è stata rinnovargli il contratto. Matic sarà importante, ma non puoi fermarti lì. Celik è un doppione di Karsdorp, e mi va benissimo. Ma devi trovare un grande difensore centrale mancino, e io mi sarei buttato su Senesi, e una seconda punta che segni…”

Roberto Maida (Radio Radio): “La Roma potrebbe decidere di prendere Dybala a prescindere dalla cessione di Zaniolo. Se tu poi lo vendi ad agosto, magari lo fai anche meglio. Se offri due noccioline, Zaniolo non lo prendi. La Roma intanto vuole prendere Dybala, e ora ci sta provando davvero. Noi lo stiamo scrivendo da settimane, ma ora bisogna tirare i fili della trattativa, capire se Dybala vuole sposare questo progetto, se se la sente di scendere in Europa League. Il problema è questo, se il giocatore non considera la Roma una prima scelta… E se nella testa di Mourinho ci fosse l’idea di far giocare tutti e tre, Zaniolo, Dybala e Abraham, con Pellegrini a centrocampo?…Che Mourinho sia insoddisfatto del mercato lo diciamo da settimane, prendendo valanghe di insulti. Ma noi raccontiamo quello che sappiamo. Lui è piuttosto preoccupato di quello che sta succedendo nella Roma e sta lanciando dei segnali. E’ un modo per spronare i Friedkin ad alzare l’asticella…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala se sta bene può fare la differenza, uno dei pochissimi del nostro campionato. Se io ho davanti Abraham e Dybala, penso sempre che vado allo stadio a divertirmi. Poi il resto della squadri la organizzi. Zaniolo? Penso che non ci sia una trattativa partita ufficialmente, ma l’agente sta facendo da intermediario tra la Roma e la Juventus. La situazione tra Roma e giocatore è negativa, se lui non gioca la prima amichevole significa che qualcosa che non va c’è. Alla fine, quando le cose si mettono in questo modo, è difficile che il calciatore resti nella propria squadra. Al momento è tutto bloccato. La Roma vuole vendere Zaniolo per fare cassa, ma anche perchè dal punto di vista tecnico e caratteriale non lo ritiene imprescindibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se dovesse arrivare Dybala, la Roma avrebbe comunque bisogno di un grande centrocampista. Non ho capito la situazione di Veretout, ora ne hai solo due di ruolo in mezzo al campo, sono troppo pochi. Ma per Dybala farei qualsiasi cosa, con o senza Zaniolo. Con un giocatore del genere faresti un salto clamoroso. Zaniolo? Mi sembra un po’ strano, per la Juve sarebbe più opportuno pensare al pacchetto arretrato. Io ho ancora la sensazione che alla fine Zaniolo resterà alla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ragazzi, ma di che parliamo… Dybala è da pizzette, tramezzini, patatine, olive, champagnino…c’è di tutto. Dybala è Dybala, lui sposta… Il problema è convincerlo, non so se ci sta provando Mourinho…. Lui l’accordo verbale con l’Inter ce l’ha, ma non scritti e la Roma ci può puntare. Lui con Zaniolo? E’ chiaro che gli equilibri non sono il massimo, però è una carta che in alcune partite è da giocare. Ma Dybala per la Roma sarebbe il colpo del secolo… Zaniolo? Tutto può ancora succedere. C’è una sorta di trattativa con la Juve, ma se restasse alla Roma sarebbe un bene per la Roma… Le parole di Mourinho? Lui ha risposto perchè voleva rispondere, non gli pareva vero. Lui è troppo intelligente, aveva già deciso di dire qualcosa, cose soft, però ha fatto capire. Rientra nella grande capacità di comunicare di Mourinho…”

