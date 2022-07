Roma arrivata in Portogallo: Kluivert out, l’elenco completo dei convocati (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è arrivata in Portogallo proprio in questi minuti, dove da oggi comincerà una parte importante del suo ritiro pre-campionato.

Regolarmente convocato Nicolò Zaniolo, mentre non farà parte del gruppo l’olandese Justin Kluivert, la cui cessione si avvicina: Tiago Pinto nei giorni scorsi ha incontrato alcuni emissari di club francesi e inglesi, sono attese novità a breve.

La Roma domani giocherà la sua prima partita amichevole, ore 12, contro il Sunderland. Gli occhi ovviamente saranno puntati su Zaniolo, la cui assenza contro il Trastevere nella prima sgambata a Trigoria ha fatto discutere.

Per Mourinho il giocatore fa parte del progetto fino a quando non arriveranno offerte ufficiali che soddisferanno le richieste del club, ma bisognerà capire quali risposte arriveranno dal ragazzo. L’allenatore avrà a disposizione anche i nazionali, da Abraham a Pellegrini, e potrà cominciare a lavorare sulla Roma del prossimo anno.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Boer, Rui Patricio, Svilar

Difensori: Calafiori, Celik, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Smalling, Spinazzola, Vina

Centrocampisti: Bove, Cristante, Darboe, Faticanti, Ivkovic, Matic, Pellegrini, Tripi, Veretout, Zalewski, Zaniolo.

Attaccanti: Abraham, Afena-Gyan, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Volpato.

Giallorossi.net – A. Fiorini