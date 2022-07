Roma, via un altro Primavera: Voelkerling-Persson al Lecce a titolo definitivo, cifre e formula del trasferimento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un altro Primavera lascia la Roma per trasferirsi in una neopromossa: è il turno dell’attaccante svedese Voelkerling-Persson.

Il centravanti 19enne si trasferisce al Lecce a titolo definitivo per poco meno di un milione di euro. Ma la Roma non perderà il controllo sul giocatore.

I capitolini infatti manterranno un diritto di riacquisto fissato a un milione e mezzo e avranno la possibilità di pareggiare altre offerte in futuro, oltre al 50% della futura rivendita. Lo fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.