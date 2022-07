Repubblica.it: “Zaniolo forza la mano: niente allenamento, scelta comunicata allo staff tecnico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo sta forzando la mano, uscendo allo scoperto con comportamenti che palesano in modo eclatante la sua voglia di lasciare la Roma per finire alla Juventus.

Lo scrive in questi minuti il portale Repubblica.it (A. Di Carlo), che racconta come questa mattina, nella seduta di allenamenti in programma prima della partenza per il Portogallo, il giocatore ha deciso di non allenarsi di propria iniziativa, comunicandolo direttamente allo staff tecnico.

Un segnale di rottura inequivocabile, scrive Repubblica.it, che mette in dubbio la sua disponibilità a scendere in campo nell’amichevole di domani con il Sunderland. Da capire ora come lo spogliatoio reagirà a questa presa di posizione, a tutela di un’unità d’intenti solidissima e rafforzata dal successo di Tirana.

Una situazione di difficile soluzione, visto che al momento nessuna offerta è arrivata a Trigoria, con i bianconeri impegnati nella vendita di de Ligt. Solo in quel momento la Juventus sarà nelle condizioni di fare sul serio e presentarsi dalla Roma con una proposta sul tavolo. Ma per ora Nicolò Zaniolo è e rimane un giocatore della Roma, con un contratto che recita 2024 come scadenza.

E con atteggiamenti simili crea tensione, in un momento in cui tensione non serve, e mettendo in difficoltà la società, all’opera per consegnare al tecnico i rinforzi richiesti. Senza dimenticare il sostegno che i tifosi gli hanno dimostrato in questi giorni, fuori dai cancelli di Trigoria. Ma il presente ormai fornisce fin troppi indizi: questo matrimonio è destinato a finire anzitempo.

Fonte: Repubblica.it