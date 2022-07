Frattesi-Roma, si avvicina la svolta: nelle prossime ore si può chiudere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si avvicina il redde rationem sul fronte Frattesi. Nelle prossime ore Tiago Pinto incontrerà i dirigenti del Sassuolo per capire una volta per tutte se l’affare può davvero sbloccarsi.

Il pressing asfissiante del giocatore sul club neroverde, che nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt dal Genk, sta dando i suoi effetti. Così come l’aut aut di Pinto, stanco di aspettare ancora a lungo un’apertura degli emiliani.

Che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dalle parti filtra un rinnovato ottimismo, ma visti i precedenti è opportuno andare con i piedi di piombo. Mourinho ha fretta e chiede subito un rinforzo a centrocampo, che la Roma ha individuato da tempo in Frattesi. L’obiettivo ora è chiudere in fretta e portarlo in ritiro in Portogallo.

Compito non facile, a meno che l’affare non trovi l’accelerata definitiva nel prossimo incontro previsto a breve tra le parti. Intanto per un centrocampista che si avvicina ce n’è uno che si allontana: Gonzalo Villar è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Monza. La Roma spera di concludere l’affare a titolo definitivo, ma non sarà semplice.

Giallorossi.net – G. Pinoli