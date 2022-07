CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 12 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:30 – PINTO ATTESO A MILANO PER FRATTESI E VILLAR – Tiago Pinto non è partito in ritiro con la squadra per non perdere di vista l’obiettivo mercato. Il general manager giallorosso sarebbe atteso a Milano per tentare di riportare Davide Frattesi (22) a Roma dal Sassuolo, corteggiamento che si protrae dall’inizio di questa sessione di calciomercato, e per incontrare il Monza interessato a Gonzalo Villar (24). (Sky Sport)

Ore 13:40 – IL TOTTENHAM OFFRE LO CELSO, NO DELLA ROMA – Il Tottenham ha fatto sapere alla Roma che c’è la possibilità di prendere l’argentino Giovani Lo Celso (26) per 30 milioni di euro. Da Trigoria è arrivato un secco no come risposta, anche all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. (ilromanista.eu)

Ore 12:50 – MASTRANTONIO SALUTA: “SPERO SIA UN ARRIVEDERCI” – Davide Mastrantonio (18) si trasferisce in prestito alla Triestina e saluta il club giallorosso: “Ciao Roma, sono sicuro e spero questo sia un arrivederci”.

Ore 10:35 – UFFICIALE IL RINNOVO DI MANCINI – Gianluca Mancini (26) ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con la Roma fino al 2027… VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 10:00 – FRATTESI SI RIAVVICINA, PIACE RUIZ DEL VILLARREAL – Giorni caldi per Davide Frattesi (23): il centrocampista si è riavvicinato alla Roma, con Mou che spera di averlo in Algarve. Ai giallorossi piace anche Joan Ruiz (19), giovane mediano del Villarreal. (Leggo)

Ore 9:30 – KLUIVERT SI AVVICINA ALL’ADDIO – Il viaggio a Torino di Pinto è servito ad avvicinare Justin Kluivert (23) all’addio. Il Lione è tra i club maggiormente interessati e in ballo c’è anche Aouar (24), trequartista nel mirino della Roma. Sull’esterno olandese si registra anche l’interesse del West Ham, mentre il Marsiglia pare essersi defilato.

Ore 9:10 – IL CRYSTAL PALACE PRONTO ALL’AFFONDO PER FELIX – Il Crystal Palace vuole il giovane attaccante Felix Afena Gyan (19) ed è pronto a investire 10-12 milioni. La Roma è pronta alla plusvalenza e mira a Zaha (29)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:55 – DYBALA, TESTA A TESTA TRA ROMA E NAPOLI – Per Paulo Dybala (28) si prospetta un duello Roma-Napoli: l’Inter si chiama fuori, il Milan punta su De Ketelaere. L’argentino spera di restare in Italia, e intanto si allena da solo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – ZANIOLO, TUTTO FERMO: IL GIOCATORE IN RITIRO – Tutto fermo sul fronte Zaniolo (23): la Roma continua a chiedere solo cash, senza contropartite. La Juventus tentenna, ancora alle prese con la cessione di De Ligt. E Nicolò oggi parte per il Portogallo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

