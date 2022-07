Dybala in Italia, si allena da solo. Per l’argentino ora è testa a testa tra Roma e Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Paulo Dybala è tornato a Torino, pronto ad allenarsi in montagna e mettersi in forma, in attesa di trovare la sua prossima squadra.

Dopo che l’Inter gli ha dato il benservito, preferendo chiudere l’oneroso affare Lukaku, l’argentino non ha in mano ancora l’offerta giusta che gli permetta di accasarsi nel suo prossimo club.

La Joya vorrebbe restare in Italia, ma deve attendere. Il Milan resta defilato, preferendo puntare sul giovane talento belga De Ketelaere. L’Inter, come detto, sembra ormai essersi chiamata fuori. Resta in corsa il Napoli che, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è il club che si sta muovendo di più nella sua direzione.

La base che Dybala aveva accettato dall’Inter è di 5 milioni più un milione di bonus e su quello De Laurentiis si sta muovendo. Resta comunque un pista complicata. Ma occhio alla Roma. Anche oggi sono tanti i giornali che puntano con forza su questa soluzione, da Il Romanista (che titola “Dybala coi lupi“) a Leggo, che scrive di “porta riaperta, anzi, spalancata” per l’argentino in giallorosso.

Le voci si rincorrono tra fantomatici incontri tra Tiago Pinto e l’agente di Dybala, che sono stati ufficiosamente negati. Smentito di rito? Forse. Mou dal canto suo vuole solo l’ex attaccante bianconero, ma l’affare sembra essere possibile solo nel caso di una cessione di Zaniolo alla Juventus. Affare che però al momento non si sblocca.

