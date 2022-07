Il Crystal Palace piomba su Felix: pronta un’offerta di 10-12 milioni. E Zaha può finire nell’affare

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il Crystal Palace piomba sul giovane attaccante ghanese Felix Afena-Gyan. Il club inglese è pronto a investire sul calciatore proveniente dal settore giovanile della Roma, che ha appena rinnovato il suo contratto con i capitolini.

L’offerta che il Palace è pronto a mettere sul piatto di Tiago Pinto, fa sapere Gianluca Di Marzio, è di circa 10-12 milioni di euro. Una cifra importante, che permetterebbe alla Roma di fare una sostanziosa plusvalenza.

Ma l’asse tra i capitolini e gli inglesi potrebbe non esaurirsi qui. Alla Roma infatti è stato offerto Wilfried Zaha, attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel 2023. Per ora non c’è una trattativa in piedi per il giocatore, che però piace sia a Mourinho che a Pinto.

Zaha potrebbe essere il rinforzo per la fascia sinistra che lo Special One chiede viste le possibili cessioni di Kluivert ed El Shaarawy, e l’addio di Mkhitaryan. Ma l’arrivo di Zaha non escluderebbe quello di Dybala, il colpo che Mou continua a chiedere con forza ai Friedkin.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Messaggero / Corriere dello Sport