CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 14:00 – TIAGO PINTO SI MUOVE PER FEKIR – La Roma ha chiesto informazione per Nabil Fekir (29), trequartista del Betis Siviglia. La richiesta degli spagnoli è alta, circa 35 milioni di euro. José Mourinho avrebbe sondato il terreno in prima persona con l’entourage del giocatore, sul quale però c’è anche l’interesse del Milan. (goal.com)

Ore 12:50 – TEN HAG: “RONALDO NON E’ IN VENDITA” – Erik ten Hag, nella conferenza stampa alla vigilia del match amichevole contro il Liverpool. ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo (37): “Non è con noi per problemi personali. Stiamo pianificando la stagione con lui. Tutto qui. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Se vuole partire? Non me l’ha detto. Ho letto, ma come ti dico Ronaldo non è in vendita, fa parte dei nostri piani e vogliamo avere successo insieme”.

Ore 11:10 – BELOTTI ASPETTA LA ROMA – Andrea Belotti (28) sta aspettando la Roma dopo aver parlato con José Mourinho e non si è ancora concretizzata la trattativa con il Monaco. Il giocatore si è liberato a zero dal Torino lo scorso 30 giugno. (Corriere della Sera)

Ore 10:00 – ZAHA, IL CRYSTAL PALACE CHIEDE 30 MILIONI – Trova conferme il nome di Wilfried Zaha (29) in ottica Roma, ma il Crystal Palace per ora spara alto: chiesti 30 milioni per l’attaccante ivoriano. (Leggo)

Ore 9:30 – PINTO VOLA A TORINO PER KLUIVERT E VERETOUT – Tiago Pinto e Maurizio Lombardo sono volati a Torino per trattare le cessioni di Justin Kluivert (23) e Jordan Veretout (29) in Ligue 1…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – TORREIRA SI OFFRE MA MOU NON E’ CONVINTO – Il centrocampista uruguaiano Torreira (26) si è offerto alla Roma, l’Arsenal chiede 15 milioni, ma Mourinho non sembra convinto: il giocatore vorrebbe un mediano con più fisicità del sudamericano. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 – FRATTESI, IL GIOVANE MISSORI PER SBLOCCARE L’AFFARE – Per Frattesi (22) è una settimana da dentro o fuori. La Roma è pronta a inserire Filippo Missori (18) oltre a Cristian Volpato (18) nella trattativa per sbloccare l’affare col Sassuolo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – ROMA, TRATTATIVA CALDISSIMA PER DYBALA – Secondo La Repubblica la Roma sarebbe balzata davanti a tutte nella corsa a Dybala (28). I contatti si sono intensificati e il colpo diventa davvero possibile…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

