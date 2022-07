Pinto gioca il jolly Missori per sbloccare l’arrivo di Frattesi a Trigoria

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita. La squadra si appresta a partire per il Portogallo, e Mourinho chiede un’accelerata.

Lo Special One vorrebbe avere subito un altro centrocampista da aggiungere a Matic, Cristante e Veretout. Per il momento è Davide Frattesi l’obiettivo di Tiago Pinto, e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per capire se sarà possibile sbloccare l’affare.

La distanza per il momento resta ampia: ballano ancora 5-6 milioni di euro fra le parti, e né la Roma né il Sassuolo sembrano disponibili a muoversi dalle rispettive posizioni.

Stando a quanto scrive però la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) nell’edizione odierna, la chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere Filippo Missori, 18 anni, terzino destro della Primavera fresco di rinnovo con la Roma fino al 2026.

Il giovane e promettente esterno giallorosso potrebbe infatti finire insieme a Volpato a Sassuolo, permettendo all’affare di trovare la quadra e a Frattesi di raggiungere i suoi nuovi compagni in Portogallo. Altrimenti Pinto cambierà obiettivo, con Aouar che resta al momento la prima alternativa.

Fonte: Gazzetta dello Sport