Zaniolo, settimana decisiva: la Juve tentenna e insiste con Arthur

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Settimana decisiva per il futuro di Nicolò Zaniolo. La Roma, che si appresta a ritrovare i suoi nazionali in vista della partenza per il Portogallo prevista nella giornata di domani, continua a chiedere solo cash per il suo attaccante.

La Juventus aspetta prima di cedere De Ligt al Bayern Monaco: il club tedesco ora è in pole, e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti diretti con i bianconeri per chiudere l’operazione. I tedeschi sarebbero pronti a offrire 75 milioni più bonus, così da toccare la soglia dei 90 richiesti dai bianconeri. Il Chelsea si era spinto fino ai 70 più 10 di bonus, potrebbe ancora rilanciare ed è ancora in corsa.

Insomma, la Juve si prepara a fare cassa con il suo difensore centrale. Una parte di quei soldi saranno (forse) utilizzati per tentare l’assalto a Zaniolo. Il problema è che non è ancora chiaro quale sarà la proposta che Cherubini formalizzerà a Tiago Pinto.

Alcuni quotidiani sono convinti che l’offerta prevedrà un prestito con obbligo di riscatto senza contropartite, mentre altri (come Tuttosport) insistono sul nome di Arthur come calciatore che i bianconeri vogliono a tutti i costi inserire nell’affare in uno scambio di prestiti. E a queste condizioni difficilmente la Roma direbbe di sì.

Insomma, l’esito della trattativa è tutt’altro che scontato. Intanto Zaniolo partirà per il Portogallo insieme ai suoi compagni di squadra. Il tempo passa, scrive oggi Il Messaggero(G. Lengua), e Nicolò ha metabolizzato che la Roma ha necessità di venderlo per fare cassa e non gli ha rinnovato il contratto proprio per avere questa possibilità. La realtà è che Zaniolo non sembra essere una priorità per il club di Agnelli e la Roma non ha alcuna offerta sul tavolo. Il rischio per la Roma è di ritrovarsi in casa un giocatore scontento.

Fonti: Gazzetta dello Sport / TuttoSport / Il Messaggero