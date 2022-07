Ufficiale: Gianluca Mancini ha rinnovato con la Roma fino al 2027 (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – L’AS Roma è lieta di annunciare che Gianluca Mancini ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.

“Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa”, ha dichiarato Mancini. “Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa”.

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, Mancini ha finora raccolto 127 presenze e 7 reti con la maglia della Roma, conquistando la Conference League nella stagione appena conclusa.

“Gianluca si è ritagliato negli anni un ruolo importante dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto. “Lo ha fatto grazie alla cultura del sacrificio, alla volontà di sottrarsi agli alibi e alla sua capacità di essere leader: sappiamo che è un lottatore e dai suoi atteggiamenti vogliamo ripartire per consolidare la nostra crescita”.

Fonte: asroma.com