Zaniolo, la Roma non fa sconti e la Juve tentenna. Mou sogna l’accoppiata con Dybala

AS ROMA NOTIZIE – Non si sblocca la questione Zaniolo, con la Juventus che continua a tentennare, alle prese con la cessione di De Ligt e con la necessità di rimpiazzare il suo difensore.

La Roma continua a mantenere forte il punto: il giocatore verrà ceduto solo davanti a un’offerta cash, senza contropartite tecniche. Tiago Pinto potrebbe giusto prendere in considerazione l’inserimento di qualche giovane, ma il prezzo resta quello: almeno 50 milioni di euro.

Davanti a queste richieste, la Juventus nicchia. E così Zaniolo resta al momento un giocatore della Roma e oggi, salvo clamorosi colpi di scena, partirà per il Portogallo. Mourinho ha ribadito all’attaccante la sua linea, che poi è quella del club: Nicolò rimarrà giallorosso fino a quando non ci sarà un club disposto a spendere quella cifra per lui. E’ quindi probabile che il giocatore possa restare alla Roma.

Un eventualità che Zaniolo non disdegna: il calciatore sta bene nella Capitale, ha un buon feeling con i compagni e con l’allenatore, ed è un idolo dei tifosi. E così la domanda che comincia a serpeggiare a Roma è questa: il colpo Dybala è possibile anche senza la partenza di Zaniolo?

Al momento tutti i giornali, o quasi, associano il possibile arrivo dell’argentino alla partenza di Zaniolo. Tutti tranne il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano Mou, per ritrovare il sorriso, spera di avere Dybala insieme a Zaniolo, che ora sembra intenzionato a restare. E al quale la Roma potrebbe rinnovare il contratto prima della fine della sessione estiva di mercato.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport