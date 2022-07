La Roma aspetta una risposta da Dybala. Ma ora si rifà sotto l’Inter

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il mercato della Roma aspetta il grande sussulto. Che ha un nome e cognome: Paulo Dybala. E’ l’argentino il colpo che la piazza si aspetta, e che Tiago Pinto sta provando a realizzare.

Ma non è facile, per una serie di motivi. Il primo è legato alle commissioni elevate pretese dall’entourage del giocatore, che mal si sposano con la nuova politica societaria imposta al riguardo dai Friedkin. Il secondo nodo da sciogliere è la volontà del giocatore.

Dybala è attratto dalla Roma, sa che nella Capitale sarebbe trattato come un re e che l’affetto della piazza giallorossa lo travolgerebbe. Ma il fatto che la squadra non si sia qualificata per la Champions League è un aspetto che ogni grande giocatore tiene in considerazione.

La Roma comunque i suoi tentativi per accontentare Mourinho, che vorrebbe Dybala con sé e che si è già speso in prima persona con la Joya, li ha già fatti. Ora aspetta una risposta dal giocatore per provare a tentare di chiudere l’affare. Occhio però al ritorno dell’Inter, oltre che alla corte del Napoli.

Stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport, Marotta non avrebbe affatto abbandonato la pista che porta all’argentino: qualora il dirigente riuscisse a piazzare gli esuberi pesanti che rispondono ai nomi di Dzeko e Sanchez, sarebbe pronto a tornare alla carica per Dybala. Trovando la porta del giocatore aperta. Ecco perchè la Roma deve fare in fretta se vuole avere una possibilità.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport