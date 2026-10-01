CALCIOMERCATO | AS: “Endrick era a un passo dalla Roma, Mourinho ha bloccato tutto. A gennaio può riaprirsi”

La Roma è stata molto più vicina a Endrick di quanto fosse emerso durante l’estate. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il brasiliano aveva ricevuto diverse proposte per lasciare il Real Madrid in prestito e quella giallorossa era diventata la soluzione che maggiormente lo convinceva.
I contatti con Roma e Real Madrid erano già avanzati e l’operazione sembrava poter arrivare alla fase decisiva. A bloccare tutto sarebbe stato però José Mourinho: il tecnico portoghese, impressionato dalle prestazioni di Endrick durante la preparazione estiva, gli chiese personalmente di restare a Madrid, assicurandogli che avrebbe avuto spazio nel corso della stagione. Il brasiliano decise così di accettare la richiesta dell’allenatore e rinunciare alla possibilità di trasferirsi nella Capitale.
Le cose, però, non sono andate come previsto. Dopo alcuni problemi fisici a inizio stagione, Endrick ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni offensive del Real Madrid. Secondo AS, il giocatore aveva già concordato idealmente di rivalutare la propria situazione a gennaio qualora i minuti non fossero arrivati. Ed è proprio per questo che l’ipotesi di una nuova partenza in prestito resta concreta.
La Roma potrebbe quindi tornare alla finestra. Endrick era già stato individuato in estate come possibile rinforzo offensivo e il mancato utilizzo a Madrid potrebbe cambiare completamente lo scenario nella prossima sessione. A gennaio, stavolta, Mourinho potrebbe avere molti meno argomenti per convincerlo a restare.
FONTE: AS
Endrick non farti irretire da una fama sorpassata ma dalla realtà del Mourinho di oggi.
prendiamolo subito Endrick, che facciano il prestito con obbligo di riscatto alla Nico Paz..
Dicevano che Mou ce vole bene e lo manda…
Co’ questo avresti un attacco stellare!
Continuo a non capire in che posizione giocherebbe un ennesimo mancino, oltretutto bassino di statura. Non metto in discussione le sue capacità (anche perché non le conosco).
Endrick è alto 174 centimetri contro i 177 di dybala.
Sono alti uguali praticamente.
Il brasiliano entra e Soulè esce, mi sembra chiaro, come era la strategia di questa estate.
Forte fisicamente, veloce, tecnico, concreto, visione… Potenzialmente è un top player assoluto, ma come per nico paz o anche lo stesso odegaard, purtroppo in squadre come il real non riescono ad emergere fin da giovanissimi.
Endrick per Soule? subito.
@lorysan – benissimo, ma non dovremmo dare priorità al famoso esterno alto a sinistra di piede destro? Poi se arrivano entrambi so’ contento eh, sia chiaro!
Ha senso in un’operazione alla Nico Paz, mentre in un’operazione alla Mostrantuono molto meno.
Con tutto l’Amore che si vuole a Mourinho sinceramente , sempre che le cose riportate siano andate effettivamente cos , sono contro questi atteggiamenti degli allenatori nei confronti dei giocatori ,vedi anche Xabi Alonso con Gittens. non vengono lasciati partire perché sono parte imprescindibile del progetto e poi alla fine non giocano mai.Caro Endrick non so se sei il giocatore che realmente ci serve , lo vedo più punta che non esterno di fascia , se cosi fosse tiaspettiamo a Gennaio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.