LA PROVA | Stadio Roma, da Termini alla Curva Sud in 15-20 minuti: il reportage da Pietralata

Quanto tempo servirà per raggiungere il nuovo stadio della Roma a Pietralata? Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha effettuato una prova sul campo per raccontare come cambierà il viaggio dei tifosi verso la futura casa giallorossa. Il dato che emerge è significativo: da Termini all’ingresso della futura Curva Sud il tragitto dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti, utilizzando la Metro B e completando poi il percorso a piedi.
È proprio la posizione di Pietralata uno dei punti di forza del progetto. L’area si trova infatti in un quadrante già servito dalla Metro B e vicino a uno dei principali nodi ferroviari della Capitale, la stazione Tiburtina. Le fermate interessate dal sistema di accesso saranno soprattutto Quintiliani, Tiburtina, Bologna e Monti Tiburtini. Quintiliani è quella più vicina: la documentazione sul progetto colloca l’area dello stadio a poche centinaia di metri dalla fermata, con un percorso pedonale di circa cinque minuti. Anche dalla stazione Tiburtina sarà possibile raggiungere l’impianto a piedi attraverso i nuovi collegamenti previsti.
Il futuro sistema di mobilità non si limiterà però alla metropolitana. Il progetto prevede infatti nuovi collegamenti ciclopedonali con la stazione Tiburtina e con il resto del quartiere, oltre a passerelle destinate a superare alcune delle attuali barriere infrastrutturali. Grande attenzione sarà riservata anche all’Ospedale Pertini, per il quale dovrà essere garantita la piena accessibilità anche nei giorni delle partite, senza interferenze con i flussi dei circa 60 mila spettatori diretti allo stadio.
Importante anche il capitolo parcheggi. Il progetto approvato prevede complessivamente oltre 91 mila metri quadrati di aree di sosta pubbliche e private a uso pubblico, alle quali si aggiungeranno i parcheggi di scambio lungo la Metro B e la linea ferroviaria FL2. L’obiettivo dichiarato è però quello di spingere una parte consistente del pubblico a utilizzare metro, treni e mobilità pedonale, riducendo il peso dell’auto privata nei giorni di gara. Roma Capitale indica inoltre tre velostazioni e migliaia di posti destinati alle biciclette.
La prova del Corriere dello Sport offre dunque una prima risposta a una delle domande che accompagneranno la costruzione del nuovo impianto: quanto sarà complicato arrivare a Pietralata? Sulla carta, molto meno di quanto accada oggi in molte zone della Capitale. Naturalmente il vero banco di prova arriverà quando decine di migliaia di persone si muoveranno contemporaneamente verso lo stadio e sarà fondamentale garantire frequenze adeguate della Metro B, dei treni e degli altri servizi di trasporto. Ma la presenza di infrastrutture già operative rappresenta uno dei principali vantaggi della scelta di Pietralata.
FONTE: Corriere dello Sport
ottimo sarebbe.
❤️🧡💛
A parte la facilità di raggiungere lo stadio, la cosa più sconcertante per noi che andiamo all’Olimpico da tanti anni (io poco meno di 60) sarà riuscire a vedere finalmente una partita come Cristo Comanda. Parliamoci chiaro se all’Olimpico non stai in tribuna ( Tevere, Roma-Inter da 145€ !) le azioni dall’altra parte le intuisci e le devi rivedere a casa per conferma.
Per noi romanisti il nuovo stadio sarà veramente vivere una nuova dimensione del calcio giocato.
Ti assicuro che anche dalla tevere (centrale) si vede poco e male.
Oltre al fatto che l’Olimpico è uno stadio costruito per l’atletica e non per il calcio, la questione mobilità è un inferno. Io abito a Monte Mario, a due passi, ma sono obbligato ad andarci a piedi, perché non ci sono parcheggi e soprattutto bloccano il traffico da piazzale Clodio. Non ci sono fermate metro nelle vicinanze, l’afflusso ed il deflusso dei tifosi paralizza tutte le strade circostanti. Quindi Pietralata non puó certamente essere peggio
meno telefonini e piu Roma. si fanno i telefonini da 1200 euro e i suv da 40k a rate , poi si lamentano dei prezzi del nuovo stadio.
guardate all estero, se i prezzi sono popolari…sono anche peggio.
grandissimo pirata, parole sante.
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Il problema che la metro chiude alle 23,30 e solo se giochi il sabato le corse sono fino all’una di notte.
Immagino e spero che in occasione delle partite notturne l’orario venga prolungato, così come accade di solito quando ci sono eventi particolari.
Una sola domanda: un impiegato con il figliolo, un muratore con il figliolo, un tranviere con il figliolo, un infermiere con il figliolo etc. etc. quando potranno più vedere una partita della roma allo stadio? Mai , salvo non decidano che per un mese a casa non si mangia. Lo stadio delle Roma sarà come la Scala di Milano ci si andrà in pelliccia d’inverno e con il rolex in bella vista al polso d’estate. O per chi guadagna soldi facili ( non diciamo come).
Fare i conti in tasca agli altri è sempre antipatico, ma dire che lo stadio sarà solo per i ricchi o (essenzialmente) i ladri è una mistificazione. Lo spazio per portarti nei dettagli il mio esempio, che sono un normale impiegato né ricco né ladro, purtroppo qui non c’è, ma ti posso dire che se volessi ogni tanto ci potrei andare -rinunciando a qualcos’altro, non al cibo- e che per chi sta peggio di me francamente la scelta non sarebbe certo tra mangiare e andare allo stadio.
c’e tanta gente che non può andare allo stadio per diversi motivi a vedere la partita,se ci andassero tutti 60 Mila posti sarebbero una goccia nell’oceano.Si può essere tifosi della Roma anche guardando la partita in TV o in altre sedi….
sono passato sul.raccprdo stamane e l.auto.piu scrausa era la.mia quindi so tutti poveracci i muratori ecc ecc oppure il poveraccio sono io
Io sono felice che finalmente la ns Magica abbia il suo stadio, ma a me personalmente non piace la zona dove sarà costruito. La conosco abbastanza e mi pare che, come traffico, non sia meglio o peggio di molte altre zone dei Roma, che è ormai incasinata ovunque. Un semaforo ogni 500 metri dappertutto. Durante le ore di punta la metro B, come daltronde anche la A, partono sempre piene dai propri capolinea…e allora ? Il mio rammarico è Tor di Valle, la migliore zona dove poteva essere fatto !!
De gustibus; secondo me poter scegliere tra metro, ferrovia, tangenziale ed essere allo stesso tempo molto più vicina al centro e a Termini rispetto a Tor di Valle (ma è più vicina anche rispetto all’Olimpico) batte sicuramente l’Olimpico (ma di tanto proprio) e batte Tor di Valle.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.