LA PROVA | Stadio Roma, da Termini alla Curva Sud in 15-20 minuti: il reportage da Pietralata

Quanto tempo servirà per raggiungere il nuovo stadio della Roma a Pietralata? Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha effettuato una prova sul campo per raccontare come cambierà il viaggio dei tifosi verso la futura casa giallorossa. Il dato che emerge è significativo: da Termini all’ingresso della futura Curva Sud il tragitto dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti, utilizzando la Metro B e completando poi il percorso a piedi.

È proprio la posizione di Pietralata uno dei punti di forza del progetto. L’area si trova infatti in un quadrante già servito dalla Metro B e vicino a uno dei principali nodi ferroviari della Capitale, la stazione Tiburtina. Le fermate interessate dal sistema di accesso saranno soprattutto Quintiliani, Tiburtina, Bologna e Monti Tiburtini. Quintiliani è quella più vicina: la documentazione sul progetto colloca l’area dello stadio a poche centinaia di metri dalla fermata, con un percorso pedonale di circa cinque minuti. Anche dalla stazione Tiburtina sarà possibile raggiungere l’impianto a piedi attraverso i nuovi collegamenti previsti.

Il futuro sistema di mobilità non si limiterà però alla metropolitana. Il progetto prevede infatti nuovi collegamenti ciclopedonali con la stazione Tiburtina e con il resto del quartiere, oltre a passerelle destinate a superare alcune delle attuali barriere infrastrutturali. Grande attenzione sarà riservata anche all’Ospedale Pertini, per il quale dovrà essere garantita la piena accessibilità anche nei giorni delle partite, senza interferenze con i flussi dei circa 60 mila spettatori diretti allo stadio.

Importante anche il capitolo parcheggi. Il progetto approvato prevede complessivamente oltre 91 mila metri quadrati di aree di sosta pubbliche e private a uso pubblico, alle quali si aggiungeranno i parcheggi di scambio lungo la Metro B e la linea ferroviaria FL2. L’obiettivo dichiarato è però quello di spingere una parte consistente del pubblico a utilizzare metro, treni e mobilità pedonale, riducendo il peso dell’auto privata nei giorni di gara. Roma Capitale indica inoltre tre velostazioni e migliaia di posti destinati alle biciclette.

La prova del Corriere dello Sport offre dunque una prima risposta a una delle domande che accompagneranno la costruzione del nuovo impianto: quanto sarà complicato arrivare a Pietralata? Sulla carta, molto meno di quanto accada oggi in molte zone della Capitale. Naturalmente il vero banco di prova arriverà quando decine di migliaia di persone si muoveranno contemporaneamente verso lo stadio e sarà fondamentale garantire frequenze adeguate della Metro B, dei treni e degli altri servizi di trasporto. Ma la presenza di infrastrutture già operative rappresenta uno dei principali vantaggi della scelta di Pietralata.

FONTE: Corriere dello Sport