GIALLOROSSI IN NAZIONALE | Mora-show, che gol in rovesciata. Balerdi in campo con l’Argentina – VIDEO!

Tre giorni di nazionali con diversi giallorossi in campo e una copertina tutta per Rodrigo Mora. Il talento portoghese ha segnato un gran gol con il Portogallo Under 21, mentre Evan Ndicka ha collezionato altri 90 minuti senza subire reti con la Costa d’Avorio. Spazio anche per Leonardo Balerdi con l’Argentina, mentre Manu Koné ha giocato soltanto gli ultimi minuti della vittoria della Francia sul Belgio.

MORA, GOL SPETTACOLARE E QUALIFICAZIONE – La serata migliore è stata senza dubbio quella di Rodrigo Mora. Titolare nel 4-0 del Portogallo Under 21 contro Gibilterra, il romanista ha sbloccato la partita al 21′ con una spettacolare rovesciata. Una rete che ha dato tranquillità ai lusitani, poi qualificatisi matematicamente all’Europeo Under 21 del 2027. Mora è rimasto in campo fino al 61′, rendendosi pericoloso anche nella ripresa con un cross sul quale Rafael Nel è arrivato con un attimo di ritardo.

BALERDI IN CAMPO, SOULÉ E CASTRO RESTANO A GUARDARE – Nella notte l’Argentina ha travolto 4-0 la Bolivia nell’amichevole di Cordoba. I tre romanisti sono partiti tutti dalla panchina, ma Balerdi ha trovato spazio al 56′, prendendo il posto di Cristian Romero e disputando l’ultima mezz’ora abbondante senza particolari affanni in una partita dominata dall’Albiceleste. Nessun minuto invece per Matías Soulé e Santiago Castro, che avranno altre occasioni nei prossimi impegni contro Burkina Faso e Benin.

NDICKA, ALTRI 90 MINUTI E PORTA INVIOLATA – Continua ad essere un punto fermo della Costa d’Avorio Evan Ndicka. Il centrale ha giocato tutta la sfida vinta 2-0 contro la Somalia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Partita praticamente senza sbavature per la difesa ivoriana, con gli avversari incapaci di effettuare un solo tiro nello specchio. Per Ndicka è il secondo match consecutivo giocato interamente e concluso senza subire gol dopo il 2-0 sul Ghana.

KONÉ, SOLO IL FINALE – Poco più di una comparsa invece per Manu Koné nel successo per 1-0 della Francia in Belgio. Zidane lo ha inserito al 90′ al posto di Lucas Da Cunha, subito dopo il gol decisivo di Olise: troppo pochi minuti per poter esprimere un giudizio sulla sua prestazione.

Nessun impiego, infine, per i due romanisti dell’Italia nel 4-1 contro la Turchia: Gianluca Mancini era rimasto a Coverciano insieme ad altri azzurri per seguire un programma di lavoro specifico, mentre Daniele Ghilardi è rimasto in panchina per tutta la partita. La sosta però è ancora lunga: oggi entreranno in scena anche Pisilli e Lulli con l’Italia Under 21, Koulierakis con la Grecia e De Marzi con gli Stati Uniti Under 19.

Giallorossi.net | T. De Cortis