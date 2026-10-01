GIALLOROSSI IN NAZIONALE | Mora-show, che gol in rovesciata. Balerdi in campo con l’Argentina – VIDEO!

Tre giorni di nazionali con diversi giallorossi in campo e una copertina tutta per Rodrigo Mora. Il talento portoghese ha segnato un gran gol con il Portogallo Under 21, mentre Evan Ndicka ha collezionato altri 90 minuti senza subire reti con la Costa d’Avorio. Spazio anche per Leonardo Balerdi con l’Argentina, mentre Manu Koné ha giocato soltanto gli ultimi minuti della vittoria della Francia sul Belgio.
MORA, GOL SPETTACOLARE E QUALIFICAZIONE – La serata migliore è stata senza dubbio quella di Rodrigo Mora. Titolare nel 4-0 del Portogallo Under 21 contro Gibilterra, il romanista ha sbloccato la partita al 21′ con una spettacolare rovesciata. Una rete che ha dato tranquillità ai lusitani, poi qualificatisi matematicamente all’Europeo Under 21 del 2027. Mora è rimasto in campo fino al 61′, rendendosi pericoloso anche nella ripresa con un cross sul quale Rafael Nel è arrivato con un attimo di ritardo.
RODRIGO MORA DE BICICLETA! 😱 pic.twitter.com/u8rBKIfNWi
— B24 (@B24PT) September 30, 2026
BALERDI IN CAMPO, SOULÉ E CASTRO RESTANO A GUARDARE – Nella notte l’Argentina ha travolto 4-0 la Bolivia nell’amichevole di Cordoba. I tre romanisti sono partiti tutti dalla panchina, ma Balerdi ha trovato spazio al 56′, prendendo il posto di Cristian Romero e disputando l’ultima mezz’ora abbondante senza particolari affanni in una partita dominata dall’Albiceleste. Nessun minuto invece per Matías Soulé e Santiago Castro, che avranno altre occasioni nei prossimi impegni contro Burkina Faso e Benin.
NDICKA, ALTRI 90 MINUTI E PORTA INVIOLATA – Continua ad essere un punto fermo della Costa d’Avorio Evan Ndicka. Il centrale ha giocato tutta la sfida vinta 2-0 contro la Somalia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Partita praticamente senza sbavature per la difesa ivoriana, con gli avversari incapaci di effettuare un solo tiro nello specchio. Per Ndicka è il secondo match consecutivo giocato interamente e concluso senza subire gol dopo il 2-0 sul Ghana.
KONÉ, SOLO IL FINALE – Poco più di una comparsa invece per Manu Koné nel successo per 1-0 della Francia in Belgio. Zidane lo ha inserito al 90′ al posto di Lucas Da Cunha, subito dopo il gol decisivo di Olise: troppo pochi minuti per poter esprimere un giudizio sulla sua prestazione.
Nessun impiego, infine, per i due romanisti dell’Italia nel 4-1 contro la Turchia: Gianluca Mancini era rimasto a Coverciano insieme ad altri azzurri per seguire un programma di lavoro specifico, mentre Daniele Ghilardi è rimasto in panchina per tutta la partita. La sosta però è ancora lunga: oggi entreranno in scena anche Pisilli e Lulli con l’Italia Under 21, Koulierakis con la Grecia e De Marzi con gli Stati Uniti Under 19.
Giallorossi.net | T. De Cortis
Per me questo è un piccolo fuoriclasse…dobbiamo solo attendere che venga “educato” meglio dal Gasp… ma i segni si vedono, inutile negarlo…
magarli farlo giocare, soprattutto se altri arrancano in campo….
per fortuna che c’ha pensato la nazionale a ridare un po’ di entusiasmo a Mora, qui gli finirà di nuovo sotto le suole appena farà una nuova panchina per far posto a Soulè che, ormai si è capito, per una questione fisica, Gasp gli preferisce. Il motivo può essere solo quello, perché tecnicamente in rosa sta dietro solo a Dybala.
puo essere, ma se al primo spiffero si ribalta la strada da fare e’ ancora lunga. restiamo fiduciosi che non finisca in prestito alGenoa l’anno prossimo.
Soulè ha un anno con Gasp, due anni in serie A e la preparazione estiva fatta tutta con Gasp, ovviamente sta avanti, Mora è arrivato a fine agosto, non è una questione ne fisica né tecnica, diamogli tempo, ha 19 anni.
Soulè è qui da 3 anni,
penso che quello che poteva dimostrare l’ha dimostrato.
Non è scarso, non è un campione.
Ha spesso dei numeri da applausi, ma contornati da lughi tratti di pochissima sostanza.
A questo punto dobbiamo prendere una decisione:
o crediamo in Mora e deve giocare, altrimenti non si farà mai ed è stato anche inutile prenderlo, seguirà il percorso di Ziokolski.
O pensiamo sia meglio Soulè e dobbiamo capire che senso ha avuto l’investimento ora che torna pure Pellegrini.
che golasso!!! piano piano Rodrigo e ti prenderai la Roma
Bel gol bravo.
Ma sbaglio o Mora indossa la maglia numero 10?
FRS
e Gasperini non lo fa giocare..ma!!
A sentire alcuni commenti viene il dubbio che la realtà sia un’altra. Mora ha subito ricevuto la fiducia del mister che ne ha tessuto le lodi pubblicamente, lo ha subito buttato nella mischia da titolare e lo ha fatto entrare sempre eccetto con l’Inter per i cambi terminati anzitempo. Ma le partite e la Roma le seguite veramente o vedete gli highlights?
Mora è due mesi che sta alla Roma c’ha 19 anni …ma lo saprà Gasperini che ci deve fare o già secondo voi è bruciato…va in prestito….rimane panchinaro…a Roma ha finito l’entusiasmo!! Vi fate proprio i film sul nulla!
Ma siate seri per favore!
Il ragazzo ha 19 anni ed è appena arrivato.
Siamo alla quinta di campionato e ci tocca sentire “non gioca mai”, “fa la fine di Ziolkowski”, ecc.
Esagerazioni inutili. Un po di pazienza, no?
Fa parte delle rotazioni e man mano avrà sempre più possibilità a disposizione.
Gasperini lo sta gestendo alla grande.
Ricordiamo che Soule è un 2003 e Mora un 2007, hanno 4 anni di differenza e quindi d’esperienza.
Soulè all’età del portoghese giocava nella juventus next gen, Mora invece nel Porto mettendosi in viso al mondo.
Diamogli tempo a Mora perchè il talento lo ha e anche tanto.
A Mora non basterà il solo talento, in un calcio tattico e fisico dove non ti fanno respirare e i contrasti ruvidi non si fischiano più come prima.
Se si dimostrerà adattabile, ovviando al suo limite fisico con velocità di pensiero, tempismo, mobilità, tecnica e inserimento nei ritmi elevati che il nostro calcio impone, avremo un potenziale campione, altrimenti non sfonderà mai.
Anche Florenzi segnava con le rovesciate…basta vi prego. Date il tempo a questo ragazzo e non cominciate ad esaltarlo o buttarlo giu’ in 1 mese. Attendere, prego.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.