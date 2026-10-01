ON AIR | Piacentini: “Mora talento su cui vale la pena puntare”, Petruzzi: “Ma a Como la sorpresa di Gasp può essere Pellegrini”, Corsi: “Romano? Può essere stata una toppa, ma l’importante è vincere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mamma mia che gol Mora…tanta roba…Le ultime due uscite non ci hanno fatto innamorare, ma ricordiamo la giovane età di questo ragazzo. A 19 anni gli va data la possibilità di avere alti e bassi. Sulle qualità invece ci sono pochi dubbi, è un giocatore su cui vale la pena continuare a puntare. Contro il Como, che gioca con la difesa a quattro, teoricamente dovrebbe giocare lui…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Mora, Pellegrini o Soulè contro il Como? Soulè fa un viaggio dall’altra parte del mondo tre giorni prima della partita e dopo che l’allenatore non ti ha visto per due settimane, ma viene da un buonissimo stato di forma. Mora trequartista potrebbe essere preferito perchè è un brevilineo, viene da un eurogol con la sua nazionale e ha l’entusiasmo giusto. A me Mora dal primo minuto ha sempre convinto, meno quando è subentrato. Però in questo ballottaggio metto dentro anche Pellegrini, Gasp la sorpresa e l’intuizione ce l’ha. E’ vero che non gioca da sei mesi, ma ha ormai quattro settimane di lavoro con il gruppo e secondo me potrebbe essere la sorpresa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Oggi si torna a parlare di Endrick, che era davvero a un passo dalla Roma in estate e potrebbe arrivare qui a gennaio. Endrick è nato prima punta, ma devo pensare che Gasperini lo volesse per farlo giocare accanto a un altro attaccante. Mi viene da pensare questo per pura logica…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me se la Roma vince lo scudetto senza Romano, di Romano non me ne frega niente. Abbiamo sbagliato con Romano? E vabbè, hanno sbagliato…io voglio vincere qualcosa, ora speriamo che a gennaio comprino altro. Il problema è che questi devono mettere soldi per rinforzare la squadra. Se poi vinceranno con Romano, con Napoletano, con Toscano, con chi vi pare a voi, ma a me che me frega… Ma il tifoso secondo voi ora chi sta guardando, Konè o Romano? Io penso Konè…se poi Romano tra due anni costerà 140 milioni, avremo toppato…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Questa estate la scelta non era tra Romano e Konè, contesto il fatto che tu sia uscito dal problema con la Uefa del settlement agreement con la cessione di Romano…Io i Friedkin li ho difesi fino a Budapest. Ieri sei andato al tuo amico Ceferin, quello che ci ha fregato la finale di Budapest, perchè tu il traguardo con la Uefa non lo hai raggiunto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Chelsea era davvero interessata a Konè, nelle ore tra fine agosto e i primi di settembre il club inglese era pronto a fare un’offerta importante. La Roma però non ha battuto ciglio, Gasperini non c’avrebbe rinunciato l’ultimo giorno di mercato. Lui così vicino a lasciare la Roma non c’è stato mai. Konè mi sembra molto sereno anche da come ne parla, è rimasto qui con tutte le intenzioni del caso… Non c’è forte preoccupazione dentro la Roma sulle sanzioni della Uefa, non si aspettano tragedie come ad esempio eventuali esclusioni dalle coppe. L’ipotesi al momento più probabile è quella di una forte multa. Non ci resta che aspettare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Non mi aspettavo che Konè sarebbe rimasto, devo essere sincero, io pensavo che sarebbe stato ceduto e invece la Roma ha tenuto tutti i suoi big. Ora vedremo cosa deciderà la Uefa, ma io penso che se la situazione fosse stata di completa emergenza, la Roma si sarebbe affrettata a vendere due pezzi pregiati. Se no lo ha fatto è perchè sa che non sono previste tragedie. Per me tenere le grandi certezze è stata una cosa clamorosa, vale come l’aver fatto un grande acquisto…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Io penso che da qui alla prossima sosta giocheranno tutti e 20 i giocatori della rosa della Roma. Rodrigo Mora? Secondo me Gasperini se lo aspettava un pochino più pronto. Non dimentichiamoci però che ha 19 anni, e che l’anno scorso era più riserva che titolare nel Porto. Deve lavorare parecchio, deve capire che non c’è niente di scontato e che deve guadagnarsi il posto come altro. Gasperini ha fatto delle scelte, facendo giocare più Soulè di Mora, per far capire al portoghese “guarda che il posto te lo devi guadagnare”, e penso che abbia fatto la scelta giusta. A me a Torino ha dato la sensazione che sia entrato in campo un po’ svogliato, un po’ fuori dalla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non vedevo l’ora di smettere, mi pesava tutto, anche salire sul pullman o dormire in albergo. Faccio fatica a capire questa gente qua come Cristiano Ronaldo, ma ognuno gestisce a proprio modo la sua vita. Io avrei messo un limite all’età per giocare, anche per far sì che i giovani abbiano più possibilità…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ronaldo? A sentire voi era ora che smettesse e sembra che sia la rovina del calcio portoghese. Io la penso diversamente: qualsiasi giocatore, eccetto Pruzzo, non vuole smettere di giocare perchè ha vissuto una vita che nessuno può capire, tranne chi l’ha fatta. Ma l’eccezione di Pruzzo conferma la regola. Giocatori come Ronaldo, Messi, Totti, smettono a 40 anni dopo aver vissuto una carriera adrenalinica, e per questo non vorrebbero mai smettere…se questa vita non la vivi non lo puoi capire…”

Redazione Giallorossi.net