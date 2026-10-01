L’INCONTRO | Friedkin a colloquio con Ceferin sui conti della Roma: a novembre il verdetto

Un confronto diretto, seppur informale, tra Dan Friedkin e Aleksander Ceferin sul dossier finanziario della Roma. Nel corso dell’assemblea dei club europei a Copenaghen, il presidente giallorosso ha avuto un breve colloquio con il numero uno della UEFA in vista del giudizio del Club Financial Control Body, atteso nel mese di novembre.
La Roma non ha infatti centrato il target di bilancio fissato quattro anni fa nell’ambito dell’accordo sottoscritto con la UEFA. Durante il confronto, Friedkin avrebbe illustrato a Ceferin le ragioni della violazione, ribadendo come la stabilità finanziaria resti uno dei pilastri del progetto della proprietà americana.
Il presidente giallorosso avrebbe inoltre fatto leva sul percorso di risanamento portato avanti negli ultimi anni, con perdite in diminuzione, e sulle prospettive di crescita dei ricavi. Tra queste pesano soprattutto la partecipazione alla Champions League e, in prospettiva, il nuovo stadio di Pietralata, destinato ad aumentare sensibilmente la capacità di generare entrate del club.
Superata la scadenza del 30 giugno, la Roma avrebbe quindi intensificato il dialogo con i vertici UEFA nel tentativo di evitare le conseguenze più pesanti. La decisione finale spetterà comunque al Club Financial Control Body, chiamato a pronunciarsi a novembre sul mancato rispetto degli obiettivi fissati dall’accordo: a Trigoria si aspettano solo una multa, evitando così scenari peggiori.
FONTE: la Repubblica
Dan Friedkin in persona si palesa dove conta a fare gli interessi della Roma in prima persona, miglior risposta non poteva esserci per i scribacchini del “sono assenti o non parlano”.
chissa’ se con Ceferin ha fatto il “piacione”…
Ma chi ha scelto la foto? .. il presidente sembra blu di paura 😨!!!
Incredibile, La Repubblica che va a favore della Roma ? Qualquadra non cosa
Certo, chi scrive “La Repubblica e ho detto tutto….” era alla destra di Dan Friedkin ha potuto ascoltare perfettamente di cosa si discuteva (parlando un inglese perfetto ha capito tutto benissimo) ed è credibile che in una riunione di tutti i club europei il presidente di una squadra di club si vada a raccomandare al capo della UEFA di mettere una buona parola con chi dovrà decidere cosa applicare come sanzione…senza parole noi e senza vergogna chi scrive l’articolo.
Ad oggi l’unica soluzione per superare questo problema e prima del nuovo stadio e quello del augmento del capitale come sta facendo la famiglia John Elkan con la loro capitale Exor che ha versato negli casse della juve più di 164 millioni.
Forse non è chiaro che gli aumenti di capitale non valgono per il FPF altrimenti basterebbe versare soldi ogni anno per ripianare i debiti e il gioco è fatto. Il FPF si basa sull’esatto contrario ovvero sulla capacità di un club di sostenersi con i propri ricavi. E comunque i Friedkin fino ad oggi hanno versato nel club fior fior di milioni pe ripianare le perdite: a naso molto di più di quelli versati dal rampollo crinierato dell’ odiata strisciata.
Non è solo questione di FPF.
L’aumento di capitale, in una società sana, è una pratica che può essere usata se si ha intenzione di finanziare progetti di crescita e nuovi investimenti oppure, eccezionalmente, per ripianare delle perdite. Non può essere una soluzione a lungo termine.
Portare come esempio poi Elkan e la Rubentus (una persona ed una società che sono l’essenza stessa di illecito e scorrettezza) a sostegno della tesi è proprio da minus habens…
articolo importante per i romanisti.Alla redazione : Non stancatevi di spiegare i meccanismi complessi del FPF
Cosi come e’utile sottolineare cosa cambiera’ con la costruzione di uno stadio proprio
Ho letto poi su un blog concorrente un articolo molto interessante sulla sofferenza del ritorno in campo evidenziata dalla squadra
Questi sono gli articoli che sono utili . Insistete sulle analisi GRAZIE
E incredibile come , non solo la stampa in generale, ma gli antisocetari seriali e cronici , continuano a esaltare le altre ( in questo caso la ricapitalizzazione della Juve) e buttare fango sulla nostra società.
I Friedkin hanno sborsato 1.048 miliardi , di cui 824 mln di ricapitalizzazioni ..
però a Juve..
E qua devo aprire una parente ( diceva Totò) quando facciamo bene , ed io faccio presente che le altre fanno schifo , non ne posso parlare , invece viceversa , di volta in volta .
Guarda che continuare a iniettare soldi nel club per evitare di portare i libri in tribunale non è un titolo di merito ma di malagestione e questo vale sia per l’ASR che per i sabaudi.
Nn è incredibile è solo strategia mediatica, Roma fa skifo Milano e Napoli il top😒
Ho dato l’esempio della juve su l’ aumento della capitale non per l’amore della Rubentus ma perché l’ aumento della capitale te permette un maggiore libertà di mouvemento sul mercato per obbiettivi importante per La ROMA nel mercato di gennaio .
Ah non è un titolo di merito?
Quindi immettere soldi per evitare il fallimento non è un merito.
Ma allora mi domando i Friedkin sono dei benefattori?
Che dici meglio se facciamo la fine del calcio O Napule ( Madonna che ho fatto. io non ho diritto di fare gli esempi negativi delle altre squadre…)
che è fallito .
Ah già hanno vinto due scudetti .ebbene se per vincere due scudetti ( di cui uno macchiato.
devo fare in origine .
2) retricessioni d
Se per vincere due scudetti in 35 anni , devo fare in ordine
2 retrocessioni dalla A alla B ,di cui una da ultimo in classifica
7 anni di serie B
1 fallimento , con cambio di nome , in Roma soccer ( Napoli soccer)
e due anni ignobili in serie C1 .
Beh, preferisco i sesti e settimi posti…le ricapitalizzazioni ect ect .
Un osservazione sullo stadio! 60.000 posti sono pochi per la città di Roma come si fa a fare ste porcherie.. Almeno 80.000 sarebbe stato sufficiente e se il problema fossero i parcheggi si dovrebbe studiare qualcosa di diverso magari parcheggi a palazzo… 60.000 stadio non sufficiente non da città metropolitana.
sei sicuro che uno stadio da 80000 posti te lo avrebbero fatto fare?
kais hai ragione a noi servirebbe una bella accoppiata Lotito e Moggi, 🤦♂️🤦♂️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.