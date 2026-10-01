L’INCONTRO | Friedkin a colloquio con Ceferin sui conti della Roma: a novembre il verdetto

Un confronto diretto, seppur informale, tra Dan Friedkin e Aleksander Ceferin sul dossier finanziario della Roma. Nel corso dell’assemblea dei club europei a Copenaghen, il presidente giallorosso ha avuto un breve colloquio con il numero uno della UEFA in vista del giudizio del Club Financial Control Body, atteso nel mese di novembre.

La Roma non ha infatti centrato il target di bilancio fissato quattro anni fa nell’ambito dell’accordo sottoscritto con la UEFA. Durante il confronto, Friedkin avrebbe illustrato a Ceferin le ragioni della violazione, ribadendo come la stabilità finanziaria resti uno dei pilastri del progetto della proprietà americana.

Il presidente giallorosso avrebbe inoltre fatto leva sul percorso di risanamento portato avanti negli ultimi anni, con perdite in diminuzione, e sulle prospettive di crescita dei ricavi. Tra queste pesano soprattutto la partecipazione alla Champions League e, in prospettiva, il nuovo stadio di Pietralata, destinato ad aumentare sensibilmente la capacità di generare entrate del club.

Superata la scadenza del 30 giugno, la Roma avrebbe quindi intensificato il dialogo con i vertici UEFA nel tentativo di evitare le conseguenze più pesanti. La decisione finale spetterà comunque al Club Financial Control Body, chiamato a pronunciarsi a novembre sul mancato rispetto degli obiettivi fissati dall’accordo: a Trigoria si aspettano solo una multa, evitando così scenari peggiori.

FONTE: la Repubblica