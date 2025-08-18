LIVE! Calciomercato Roma, Sancho ha comunicato il suo “no” ai giallorossi: trattativa fallita, stipendio giudicato troppo basso

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Come rivelato da Fabrizio Romano, l’agente di Sancho ha appena informato la Roma della decisione di non accettare l’offerta giallorossa.
🚨🚫 Jadon Sancho’s agent also informed AS Roma of their decision not to accept the proposal.
Sancho wants to consider other clubs’ proposals and AS Roma will now look at different options.
Man Utd hope for similar proposals to follow, around £20m as they were ready to accept. pic.twitter.com/TX0jRmUZc0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Il calciatore vuole valutare altre proposte, con il Manchester United che spera di ricevere offerte simili a quella della Roma, che aveva messo sul piatto 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. Ora il club capitolino virerà su altri profili per l’attacco di Gasp.
Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante, a far dire di no a Sancho sarebbe stato lo stipendio offerto dalla Roma, giudicato troppo basso dal calciatore.
………..
Jadon Sancho è a un passo dal trasferirsi al Besiktas. Ad assicurarlo è il noto quotidiano sportivo spagnolo AS, secondo il quale il club turco ha raggiunto un accordo di massima con il Manchester United e sta definendo gli ultimi dettagli con il giocatore.
L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in settimana, dato che il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, non conta sull’esterno inglese, a cui resta un solo anno di contratto.
Sulle tracce del giocatore c’erano stati anche due club italiani. La Roma e la Juventus avevano infatti mostrato interesse per l’ex Borussia Dortmund ma, precisa la testata spagnola, nessuna delle due società stava portando avanti una vera e propria trattativa per il suo acquisto. Alla fine, è stato il Besiktas a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore.
finaccia.
Alla fine, in base all’articolo, la Roma non mi pare fosse particolarmente vogliosa di prenderlo…altro che “il giocatore non era convinto del progetto Roma”! Cioè, sta andando a giocare nel campionato turco dove vanno a morire gli elefanti…
Se tutto questo fosse confermato io credo che la Roma abbia altri programmi e probabilmente si tratta di piste sconosciute ai giornalisti che come al solito arrancano e sparano nel mucchio sperando di prenderci a casaccio. Guardiamo con fiducia al lavoro dei nostri dirigenti…manca poco
Ma perchè mai?
Il giocatore si è “perso” da circa 4 anni e ancora se la tira senza più motivo.
Perciò il costo complessivo della rischiosa operazione, scontando un ingaggio a la Dybala per un’ulteriore incognita, era comunque troppo elevato, già in partenza.
Se poi la trattativa non fosse stata effettiva, benissino: vuol dire che altri nomi più affidabili e adatti sono in negoziazione a fari spenti.
L’unico aspetto oggettivamente negativo è il ritardo del mercato, ormai non negabile…ma che ci sarebbero state difficoltà per un paio di sessioni di mercato, era stato preavvertito fin troppo bene.
Semmai stiamo cercando, sia pure in modo non del tutto lineare e tempestivo, di superarle, contro ogni aspettativa iniziale.
Stiamo prendendo dei rischi, specie sull’avvio della nuova stagione: ma con Gasperini lo si doveva mettere in conto, mantenendo la calma (chi può…). Anche perchè, comunque, qualcosa dal mercato sicuramente arriverà e, con una certa pazienza, a un certo (ragionevole) punto, le cose inizieranno a girare per il verso giusto.
Prima di quanto non faccia pensare questa giostra delle figurine…
Un fenomeno va la Besiktas
La Roma, come tutte le altre, farà quello che manca a ridosso del gong ( a meno di mandrakate).Per le prime 2 giornate bisognerà usare quello che c’è. Era chiaro, per chi sa ragionare,fin dall’inizio. Fine. Anzi no…Daje Roma Daje!
Bene! S’è trovato na sistemazione… ciaone.
Adesso però Massara sveglia e vediamo di portare a casa qualcosa di concreto, sabato 23 si riparte con il campionato e non possiamo/dobbiamo fare passi falsi.
Non guardo alle strategie di Massara mi interessa solo che porti quanto prima i giocatori funzionali per Gasp alla Roma.
Ad oggi abbiamo acquistato Ferguson, Wesley, El Aynaoui, Vasquez, Ghilardi e non abbiamo risolto molto dei problemi che ci portiamo dietro da tempo.
bravo Basara, se nessuno parla è ovvio che puoi dire ciò che vuoi, giornalai compresi.
lo sbaglio è nelle tempistiche di mercato; sono anni che i veri colpi ci sono gli ultimi giorni.
Se era questo fenomeno gli inglesi lo mollavano……😉
Mettiti vicino ad abramo e fate la coppia… saluti.
S C…..giocatore da 3 anni in involuzione…..forse può tornare forte e forse no…. e a 25 milioni noi non possiamo permetterci i ” forse “……
Con quei soldi prendi gente più motivata e più forte. sancho panza ma vattene va..
vuoi vince abbassando il monte ingaggi. società ridicola. nessun acquisto di livello, più scarso dell’anno scorso. fine.
puoi tranquillamente parlare del mercato inesistente dei pollici nei siti appositi per i depressi
Il valore della rosa attuale secondo me è quasi inferiore a quello dello scorso anno, per dirne una Saelemaekers è molto superiore a Wesley. A mio avviso non è la Società ridicola ma chi attualmente gestisce gli acquisti. Lento, senza inventiva, senza capacità di scoprire talenti potenziali, senza capacità di vendere al meglio. E’ questo il vero problema. Certamente la Società intesa come proprietà c’entra nel momento in cui sceglie gli uomini.
tana per il solito laziale
Non sono un fautore dei Fredkin, tuttavia al sottoscritto viene da pensare che certi pseudo-procuratori, sfruttino il nome della Roma (o di altre squadre) al solo scopo di favorire i loro assistiti e impinguiere le loro tasche Stesso discorso vale per gl’allenatori (vedere Allegri o altri)
ecco bravo……fine!!!! Quando avrai argomenti da tifoso romanista torna……
Niente da fare, sto mercato bloccato li sta mandando al manicomio
occhio, Basara, che se “impinguiere” te l’ha scritto il correttore automatico vuol dire che c’hai i poltergeist dentro al cellulare
Hai ragione @Kawa62 c’è una “i” di troppo mea culpa😊
Credo che tu non abbia ben chiara la cosa, è normale che noi tufosi vogliamo sempre il top… ma sono ragionamenti da tifosi tanto poi i soldi che volgiamo che investano non sono i nostri e i conti chissene… poi però ti bloccano il mercato per i prossimi anni o ti escludono dalle coppe e giù dire purciari…. purtroppo la realtà recita che le squadre debbano tenere i conti apposto con la Uefa e che debbano tenerli entro il limite del 70% degli utili, quindi è ovvio che devi abbassare il monte ingaggi, che il vero problema del bilancio, non quanto spendi per acquistare il calciatore perché negli accodi puoi spalmare il costo su più anni ma è il costo degli stipendi , l’unico modo per far crescere gli ingaggi è quello di aumentare il fatturato, con le sponsorizzazioni oltre alla partecipazione della Champions, quindi invece di dire le solite boiate pensiamo alle dinamiche che attualmente regolano le nostre possibilità, e comunque Sir Ranieri era già stato abbastanza esaustivo con i prossimi 2 mercati, mi sembra oggettivamente che comunque la proprietà nonostante la premessa stia investendo lo stesso, fino ad ora senza cedere, e spero che così vada avanti e non debba sacrificare Konè per finanziare un eventuale Sancho… mi tengo stretto il mio che so quello che può dare e diventare che un pseudo fenomeno il MU sta cercando in tutti i modi di cestinare
La ROMA fa’ bene… è la società che deve stabilire i termini contrattuali ed economici in base alle sue priorità e disponibilità…..funziona così ovunque….e anche nel calcio.un calciotare vale quello che rende in termini sportivi e di immagine.
finito l alibi
Calmi perché sto fenomeno assoluto che doveva farci vincere lo scudetto non è andato al real o all’arsenal e nemmeno all’Inter o all’atletico madrid… e nemmeno alla Lazio. Sta andando ak Besiktas che è una squadra di quarta fascia… evidentemente perché è quella la sua attuale fascia di appartenenza. Un po’ come Zaniolo che ha fatto un paio di anni e poi è sparito. Tradotto ne Zaniolo ne lui sono i giocatori che ci possono aiutare a fare il salto. Molto meglio Bailey e tenere Kone.
Di quale alibi parli ? La Roma ha fatto un offerta al M.U. che ha accettato…..e ha fatto una offerta al giocatore il quale ha preso tempo perché era indeciso…..se è tutto vero il Besiktas ha fatto una offerta migliore e Lui ha accettato…e pensare che ha rifiutato la Roma perché non faceva la Champions…. bugiardo patentato! È bastato che i turchi alzassero l offerta e a lui sta bene giocare anche l ultima coppa…..che schifo !
lo seguivano…. forse…..Roma e Juve : ma l’ha perso la Roma!!!! Ipocrisia al potere …..
La Roma senza cessioni non ha 20 milioni da spendere può fare solo prestiti
esatto se arrivava lui partiva sicuro kone’ Pallotta 2.0
@simone asr, solo che con Pallotta stavi fisso in Champions……
Ognuno dice la sua…..
vabbè ciao vai a pija’ i soldi
una bugia dietro l’altra 😂
Certo che se fosse vera questa cosa, che figura di m…le testate italiane e i vari giornalisti che davano per fatta l’operazione con la Roma
Na trattativa che se sta a combinà tra Uk e Italia, co pennivennoli invischiati tra Manchester, Roma e Torino, quelli de Madrid sanno che n’carciatore inglese se sta ad accasà a na squadra turca e che nun ce so mai state scambi tra le itajane e Sancho…
Nun sapevano come riempì na pagina
Beh mancavano i ca&&ari spagnoli..
Hai capito tutto 😀 Ottima scelta… Ciao caro!
Ciao bello…..
E niente….. apro la finestra e mi lascio andare…….
bah nessuna trattativa e che caxxo hanno fatto sti 10 giorni…bah…va al besiktas per soldi cavoli suoi…ma ripeto nn lo cerchi sapendo che pensa solo al grano hai perso tempo per la fuffa….male male…
era solo fuffa giornalistica come l’80% delle notizie di questi giorni. il problema è sempre chi ci crede
certo Lele i giocatori in quanto professionisti pensano e agiscono tramite i loro procuratori solo ed esclusivamente in funzione dei soldi. Quando si parla di preferenza per una squadra che gioca ad esempio la Champions, va vista come possibilita’ di maggiori guadagni sia nell’ immediato che nel futuro. Purtroppo anche noi tifosi siamo costretti a ragionare in termini anche economici , non tenerne conto sarebbe da ingenui sempliciotti.
“Uno vecchio” ma perché a te te pagano in abbracci e pacche sulle spalle? Non é che mo Sancho é nato a testaccio e quindi ha preferito il besiktas alla sua amata Roma. Me pagano di più vado lì, evidentemente non é un tipo a cui piace mettersi in gioco in campionati competitivi, alla luce della scelta fatta meglio così, se no facile che ci ritrovavamo con un altro cole venuto a svernare.
Leggere i giornali o articoli dai siti è diventato un esercizio del tutto inutile..il domino delle corbellerie
Yeahhhhh! Sino strafelice! Il Gasp non vuole divi ma giocatori disposti a sudare e lottare per la maglia. La sua filosofia è prendere calciatori che lui vede adatti per il suo gioco e triplicargli il valore (non solo commerciale), quindi no acquisti alla Dybala, alla Lukaku o stipendi alla Pellegrini che ci svenano, non possiamo patrimonizzarli e, soprattutto non ci portano in CL, bensì benvengano giocatori buoni, affamati, giovani e pimpanti che lui sceglie e farà suonare insieme in una splendida sintonia che farà felici boi tifosi ridmpendoci di orgoglio e strameritate soddisfazioni.
Finisce la favoletta che voleva la champions, il besiktas fa la conference: sono solo i soldi dell’ingaggio
sinfonia
qua sono due le cose ho veramente non c’era una trattativa… perché mi sembra strano tutto questo tempo oppure veramente non hanno una lira ed è preoccupante sta cosa
comprate un giocatore che ha voglia di lavorare e di lottare per vincere
Ottimo. Spendere soldi sì, regalarli a mezzi giocatori no. E che sia un mezzo giocatore lo dimostra il fatto che va in Turchia, ormai nel calcio che conta tutti lo hanno sgamato. Tranne alcuni forumisti fermi a 5 anni fa.
Secondo me era vero che la Roma lo avrebbe preso ma palesemente Sancho non accetta di ridursi lo stipendio, in Turchia (e in Arabia) è l’unico posto dove gli assicurano tutti quei soldi. Giocatori così meglio non prenderli, a noi serve gente con la fame.
Stessa dinamica di Rios con il Benfica. Da Milano a Napoli stanno godendo come ricci
Oh siijj come godo…ma un momento se a Napoli e Milano godono ..a Torino sponda Juve ? E a formello sponda lazzie…ahhh Come diceva la contessa nel film di Totò Sceicco?
Oh, come soffro.
Real Barcellona..Roma Juventus…alla fine Besiktas🥴
Ciao bello! Forza Roma.
Di Sancho mi interessa il giusto, quello che so è che tra 5 gg il posto di Mister X sarà occupato con tutta probabilità da El Shaarawy, oppure da un Soulé fuori posizione assieme a un Dybala fuori condizione oppure ancora da un Baldanzi che fa il solletico ai difensori avversari.
Extrema ratio, il centrocampo a tre che invece snaturerebbe la filosofia di Gasperini e oltretutto ti lascerebbe a corto di alternative per il reparto.
Il resto è noia.
Ma se stanno per prendere il giamaicano
E Bailey dove lo mettiamo ?
Beh delusione totale per me un potenziale Top che ero sicuro con Gasp e in un campionato mediocre come la serie A sarebbe tornato ai fasti del Borussia Dortmund…senza essere anti di nessuno ma ad oggi 18 agosto sei per me sullo stesso livello dello scorso campionato anzi forse un pochino più debole…ripeto ad oggi mercato da 4/ 5 di voto ci sono molti buchi in rosa…e la solita comunicazione da zero….sta manfrina su Kone da molto fastidio…il più forte centrocampista che abbiamo neanche lontanamente devono uscire spifferi su trattative….
1 – manca almeno un esterno sinistro titolare di attacco un giocatore Forte
2 – manca almeno un altro centrocampista nelle rotazione….pisilli troppo acerbo ancora
3- manca un vice angelino
4 – manca un difensore centrale veloce
Dal 2026 con la fine del SA del FFP per me saranno finiti gli alibi per questa proprietà silente….che almeno dopo 5 anni ha azzeccato la parte sportiva dirigente…Ranieri Massara Gasp…..
Non so voi ma vedere il Napoli che ha più o meno un fatturato come la Roma e un presidente che non ha manco un centesimo del patrimonio di Friedkin vincere 2 scudetti in 3 da molto ma molto fastidio
Napoli che
1. E’ stati lasciato fallire per prelevarlo senza debiti, a differenza della Roma che è schiacciata dall’esposizione ereditata.
2. Ci ha messo VENTI ANNI, ripetiamo, VENTI ANNI a vincere qualcosa.
La situazione economica/finanziaria della Roma è disastrosa perciò verrà stipulato un altro accordo con l’uefa. Fa troppo comodo, lo stadio è comunque pieno e c’è pure chi ti giustifica per i mancati acquisti. Il SA non finirà mai per noi a meno che non arrivi finalmente un presidente facoltoso e desideroso di vincere e non solo di riempire lo stadio. In tutti questi anni non si è riusciti a migliorare né la squadra né le finanze. La parte sportiva relativa ala scelta di massara è un fallimento come già si sapeva. Il napoli ci ha messo venti anni a vincere lo scudetto ma ne ha vinti 2 in 3 anni e dopo essere fallito ed essere ripartito dalla serie C. Noi, invece, manco dopo 20 anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto lo abbiamo rivinto. E’ più difficile vincere partendo dalla serie C che dopo una vittoria di uno scudetto. E chissà se ne vinceremo mai un altro. Se non cambia proprietà la vedo difficile.
Anto, i debiti non sono un problema (se hai una proprietà disposta a rilevarli), in questo momento la Roma ha un’esposizione finanziaria verso terzi pari a 180 mln (il grosso del debito è verso i soci, la proprietà stessa).
Il fardello è il passivo di esercizio, quello che poi ti fa cadere nelle amorevoli mani della Uefa.
Se dopo 5 anni sei ancora al punto di segnare -80, qui entrano in gioco politiche e scelte sbagliate da parte della società.
Ci avevano raccontato all’insediamento di una politica sostenibile basata sulla crescita dei giovani…e prendono Mourinho, per poi dopo 5 anni capire che si doveva partire da un Gasperini e magari il Mourinho del caso lo prendevi dopo avere risanato e ricostruito.
Comunque il Dela per prendere il Napoli presentò un’offerta di 30 mln, che è più di quanto Pallotta abbia pagato per la Roma.
Per il Napoli ti ha risposto Anto, per il mercato già te lo aveva anticipato con lungo preavviso Ranieri , e ciò nonostante ancora stiamo dicendo quello che noi vorremmo.. da tifosi anche giusto, ma dobbiamo sempre tener conto di quello che ti hanno già anticipatamente, altrimenti facciamo la figura dei bambini capricciosi che nonostante le premesse si impuntano su quello che vogliono a prescindere, ciò nonostante comunque stanno facendo lo stesso mercato, ma non va bene lo stesso.
ALDA tu parli di proprietà che devono mettere i soldi e rilevare tutti i debiti, ma quella attuale lo ha fatto , ma per le regole che impone la Uefa nessuno può immettere soldi propri per sanare completamente i debiti, ma vanno sanati attraverso i bilanci, anche se fosse arrivato qualche sceicco non avrebbe potuto con un colpo solo azzerare tutto e far ripartire la società immacolata… da quando sono arrivati gli attuali , tra l’acquisto della società la copertura per i debiti pregressi lasciati da Pallotta e quelli che hanno potuto reimmettere con aumenti di capitali hanno speso quasi un miliardo … ciò nonostante non hanno possono azzerarli tutti di tasca propria, altrimenti non pensi che lo avrebbero fatto da subito quando l’hanno rilevata ed erano un pò più contenuti??
Al solito… Mo ci propinano che era tutto falso la realtà è che non puoi spendere e devi prendere mezze figure che porteranno a risultati mediocri, penso che Gasp non sia contento come tutti i tifosi credo, altro campionato anonimo..
Uffaaaaa, eppure basta andare su internet digitare Juve Sancho, esce la notizia dell’accordo al 23 giugno .. però solo noi lo abbiamo perso…dai su continuare …
2 settimane di caxxxate aha giornalai…
“Ci sono un quotidiano spagnolo, un giocatore inglese un club turco e uno italiano…”
Pare l’inizio di una barzelletta
Ti sei dimenticato degli antidocietari seriali…
vabbè la scena è stata fatta, mo se va su Rowe…che già il fatto che fa la panchina con De Zerbi che dovrebbe esaltarne le caratteristiche…..nn mi dà sta gran fiducia
Saverio salvaci tu, chi è costui?
Mandrake io ho capito solo una cosa, che non stiamo messi bene , ripeto io aspetto la fine del mercato per esprimere un mio parere/giudizio ,per adesso io dico che siamo inferiori allo scorso anno , o meglio non siamo in grado di competere per un posto in Champion secondo me
Questo Sancho da qualche parte alla fine andrà a giocare? Giornate spese a cercare di montare su una trattativa che alla fine non è mai esistita! Eresie di un calciomercato estivo che riserverà ancora diverse bufale a cui siamo tutti già abbastanza abituati! Forza Romaaaaaaa!
Purtroppo i fatti confermano che senza liquidità non fai nulla. Ci sarà da soffrire ancora. E se dovesse andare via Koné la Roma sarà più debole rispetto allo scorso anno, al netto degli acquisti fatti. Non puoi trattare solo prestiti con diritti di riscatto e ingaggio da seconda fascia se vuoi salire di livello. Ciò che mi rende un po’ più tranquillo è la presenza di una persona che lo scorso anno ci ha salvato dalla serie B. E sempre forza Roma.
Che ansia…
La Turchia è il posto suo
Meno male. Un signor nessuno che sta bene in Turchia.
Meno male , questo sarebbe stato un problema con la testa che si ritrova, giusto che vada in un campionato di terza fascia.
Meglio cosi, questo veniva a fa la Dorce Vita. A Manchester famoso scansafatiche PlayStationaro. Lo odiano, per questo finito fuori squadra.
Meglio così, troppo attaccato ai soldi, non è da Roma.
il Sunderland di Ghisolfi ha vinto col Westham…… la Roma di massara e gasp ha pareggiato con il Neon de casa mia…… l’inizio non è entusiasmante e il Bologna non è il Neon
il Bologna ha preso 4 pappine in casa dal temibile Ofi Creta, peroʻ…
scriviamole tutte, non solo quelle che ci fanno comodo…
Il Bologna invece che perde 4-2 co na squadra de creta?
Se vuoi imbastire uno scambio di opinioni di come stanno le cose jon solo quello che ti fà comodo.
Altrimenti sei come la maggior parte dei soggetti che pascolano sto forum, leggo commenti tipo “l’inter ha comprato Kone coi soldi der polacco, che società de m….”, cosa che allo stato attuale non è mai successa ma si reagisce come se lo fosse. Ma non siete stanchi che vi dicono cosa pensare?
Va al Besiktas? Quello che c’aveva la finale Europa League in casa, si è fatto buttare fuori e ora gioca i play off della Conference. Boh..le vie del calcio sono infinite.
Nooo, il Besiktas fa la “coppa dei settimi” ? ( così chiamata da cui odia la Roma)
E quindi Sancho è un settimino ?
Quindi fosse venuto non ci avrebbe fatto fare il salto di qualità?
Peccato che alcuni smemorati di Collegno , si dimenticano che, le stesse cose che stanno ehm dicendo adesso , le dicevano contro la società l’anno scorso. poi abbiamo fatto più punti del napule , in tutto il girone di ritorno. e siamo arrivati ad un punto ( ringraziate Nicolussi Caviglia) dalla Champions…dai continuate su .
Pieral sono D’accordissimo con te ma dove sono i calciatori buoni affamati giovani e pimpanti. Sono invece pienamente d’accordo con Gianluca ci serve un esterno di attacco a sx titolare forte, un altro centrocampista forte, un vice Angelino/titolare e un centrale difensivo veloce, e forse anche un centravanti Kristovic andrebbe bene, qui invece ancora si dice che c’è la possibilità di vendere Kone , siamo proprio impazziti il centrocampista più forte lo vendi addirittura a una diretta concorrente, se è così sono tutti da INTERNARE I tre MA.GA.RA
massara ricordo che è stato cacciato ovunque e sicuramente ds anonimo. ranieri è quello che ha dato l’ok per salha eddyne…non osanniamo tutto e tutti a prescindere.
gia il solo fatto che ci sia una possibilità di cessione di kone oltre ai tre citati dovrebbero andarsene pure i friedkin
Comunque, restiamo lucidi. un quinquennale strapagato a sta sola. Ma quanto avremmo patito nei prossimi anni? Mi sa che dobbiamo solo ringraziare il cielo di non essere inciampati in questa fregatura. A Manchester sono settimane che stanno a festeggiare solo all’idea di mandarlo via….
La notizia completa è che va al Besiktas per soldi e che da parte di Roma e Juve non c’è stata nessuna trattativa. Se fosse vera quest’ultima cosa (ripeto se…) non è vero tutto il resto: il quinquennale, Sancho che ci sta pensando, l’accordo con il MU, la mancata partecipazione alla Champions. Niente, tutte caxxate e sarebbero fuori luogo anche gli insulti al giocatore che si sarebbe semplicemente accordato con gli unici che lo avrebbero cercato. La cosa da accertare è solo questa, c’è stata o no questa trattativa? E se non c’è stata perchè sono state messe in giro questo cumulo di falsità?
che tristezza di società, speravo nella serietà di Ranieri…vedo sempre i soliti errori mancanza di programmazione, ovviamente nn me la posso prendere con l’ultimo arrivato Massara, ma se sai che prendi Gasperini la prima cosa è prendere giocatori funzionali al suo progetto, invece i nomi che escono da settimane sembrano più figurine che giocatori gasperiniani ed inoltre nn li prendiamo e ci facciamo sperculare da mezza serie A…vedasi il polacchino difensore che ancora si fa desiderare un affare che si doveva chiudere 3 settimane fa…e il Gasp tra poco esplode, giustamente.
E invece io me la prenderei proprio con l’ultimo arrivato ….. non mi sembra proprio un fulmine di guerra, mi ricordo quando con la Salernitana appena entrato Sabatini, con la bombola d’ossigeno, acquistò nel mercato invernale 10 giocatori in meno di un mese a due spicci. Il nostro Ds invece mi sembra Ronfo.
scusami ma la lentezza sul mercato è imputabile a massara, è lui che conduce le trattative, altrimenti di chi è? del giardiniere?
e be la sua nomina è del 19 giugno 2025… mi sembra un po’ ingeneroso dare le responsabilità di qsta campagna acquisti deludente al solo massara….mi spiace ma ranieri è uno dei sicuri responsabili, sapeva bene che prendere un ds così tardi e un allenatore ad inizio giugno avrebbe portato a ritardi nella programmazione e nella campagna acquisti ci si doveva muovere molto, molto prima. Programmazione qsta sconosciuta…e poi serve un under23 o depauperi sistematicamente il vivaio…e su qsto nn siamo secondi a nessuno
ludovik75 l tuo commento rimane senza senso, qui non si parla di trovare il giocatore giusto ed in quel caso se arrivi tardi ci puoi fare poco, ma del tempo necessario per chiudere una trattativa e questa è responsabilità di chi tratta il giocatore, perchè vuol dire che non sta premendo sui tasti giusti. Se deve essere Ranieri a condurre anche le trattative il ruolo di massara diventa inutile
Ma se non c’era nessuna trattativa che ha fatto Massara tutti sti giorni? Stava in ferie?
Bravo Pieral, concordo in pieno, sono anni che dovrebbe essere così, ma anche Gasperini sta cadendo in tentazione, resistere nella strategia di prendere giocatori giovani, da valorizzare ma prospetti di sicuro avvenire sotto i 22-23 anni. La redazione continua a bannarmi non si sa perché, dare lista gratuita lo ripeto a tutti gli esuberi, insieme cadenza 2026-2027, vedrete che a gennaio faranno le valigie, già solo così risparmi metà ingaggio e rientri degli investimenti che puoi fare già ora. Pellegrini, Dybala, Elsha, Hermoso fanno quasi 20 netti l’anno cioè + di 35 lordi l’anno, 0 minuti fino a gennaio, poi vedi come se ne vanno da soli, sono almeno 15-18 risparmiati, via in presto Dovbyk, Baldanzi, Eddine, ripeto ci prendi tutto ciò che ti serve già ora in prestito con diritto/obbligo, si può fare basta volerlo.
Ce ne faremo una ragione. Amen.Riusciremo a sopravvivere anche senza di lui.
Se fosse vero, mi aspetterei le dimissioni di Ranieri e Gasperini.
Aveva ragione Ghisolfi, Massara è un DS da Rennes
esagerata, purtroppo fa parte del gioco e noi dobbiamo costruire intelligentemente…questi personaggi ti rovinano lo spogliatoio
@Stefano
sono d’accordo, uno cosi anziche’ essere un valore puo’ anche fare danni.
Atteggiamento da prima donna, ma chi si crede di essere, Messi??’
La cosa gravissima sarebbe che non c’è stata nessuna trattativa, non che va al Besiktas. Quindi nel famoso incontro con la proprietà dopo Everton Roma di cosa caxxo hanno parlato? Che cosa caxxo avrebbero promesso a Gasperini che si dichiarò molto soddisfatto?
se comunica alla Roma il suo rifiuto, vuol dire che la trattativa c’è stata.
Infatti c’è stata. Il problema è del sito spagnolo e di come aveva comunicato la notizia. Per me non va neanche al Besiktas.
Mah.
se va al besiktas è per mancanza di aspirazione, alla roma quanto meno ti rilanci, se fosse cosi meglio
non vuole rinunciare a 7 milioni netti. Tutto qua, poi se il campionato turco è quello che è chi se ne frega no, se girano i soldoni? Inoltre se posso dire la mia, a parte il primo anno al Dortmund è lo scorso anno qualche partita discreta, mi dite se questo calciatore vale 23 milioni di cartellino 7 milioni netti l’anno se in rosa abbiamo già abbastanza rottami che fanno levitare a dismisura il monte ingaggi (vedi Pellegrini, Elsharawi, Hermoso, Dovbik, Cristante) ?
Intendiamoci bene, riuscissimo a vendere Elsharawi, Pellegrini, Hermoso, Dovbik, direi benvenuto a Sancho, ma visto che i vacanzieri di Trigoria non li schioda manco dio se non la scadenza di contratto, come si fa? La risposta è Bailey arriverà in prestito oneroso e diritto di riscatto, mentre Sancho che è in scadenza va in Turchia. Fossi in Massara non perderei più tempo e chiamerei il City per il prestito secco di Eccheverri e poi a gennaio con i contratti in scadenza che spero nessun pazzo furioso voglia rinnovare, vedremo,ma per ora la situazione è questa. Speriamo bene
Comunque per la precisione e la dimensione sono netti: 7.150 di stipendio + 2.860 di bonus che fa praticamente 10 netti! Perché dovrebbe venire qui a prendere 3,5-4?
voleva fortemente gioca’ con Abraham
forse è meglio così…troppo oneroso l’ ingaggio e lui è un incognita se no il Manchester non lo prestava e mandava fuori rosa…in più ha la testa da mercenario e non è affidabile….. cerchiamo chi ha fame veramente
se cedono kone ,l unica cosa da fare e’ stracciare gli abbonamenti.ma loro su questo sono tranquilli!. i tifosi della roma fumo e niente arrosto il boicottaggio non lo faranno mai
Prestito di Bailey ed Echeverri e finimola qui.Di Sancho ,che non la struscia da 4 anni,si dice abbia problemi di depressione.Meglio cosi’.Un calciatore da Arabia.
Se te bevi er Baileys nun te poi scolà er Caña Legui argentino. C’hai n’solo slot extracomunitario pe’ due…
Ciai ragione commissa’,m’era sfuggito.E allora gnente,aspettamo serenamente i saldi di fine stagione del 31 Agosto..fusse che fusse…
Ciao, stai bene dove stai o dove vai, ‘sti mercenari e/o vacanzieri hanno rotto. Và a fà 5 reti pure quest’anno.
Una bella botta di Qiulo! Piuttosto che perdere Kone preferisco rimanere così come stiamo, puntare su Dovbik e Ferguson , sono sicuro che Gasp potrà rigenerare l’Ucraino, giusto per venderlo il prossimo anno e acquistare un grandecentravanti
Invece rischiamo di perdere Koné e rimanere così!
non lo puoi rigenerare. gasp lo dovrebbe
generare. perché, mio modestissimo
parere, di tutti i goal fatti la passata stagione, 2 o 3 si possono considerare
di ottima fattura. i rigori, li sa tirare. qualcuno potrebbe obiettare ma era nel posto giusto nel momento giusto. ok
anche questo. ma la tecnica? stoppare
un pallone è un rebus,non fa salire la squadra, sui rinvii del portiere o della difesa,non è mai nei paraggi del rinvio.
colpi di testa? io non li ho visti. a questo
punto speriamo nella cura gasp per
generare un dovbik adatto alla Roma .
poi ,mi sembra abulico, non ha quella sana cattiveria agonistica, fa un pressing
da ridere, se rimane, ci si deve lavorare
tanto,ma lui deve metterci tanto del suo.
sfr. ❤️❤️💛
13 giorni a fine mercato e tutti contenti che non è arrivato sancho. Anvedi oh basta poco pe falli felici.
a me chi dice meglio così fa impazzire. Siamo peggiorati rispetto l’anno scorso, mancano 10 giorni alla fine del mercato, meglio così. la gente deve smettere di pensare che la Roma sia il real Madrid. Massara ha speso 70 mln per Wesley, il marocchino e ghirardi. 70 mln
E pensa come stai messo te, che eri felice per l’arrivo di uno che ha segnato 14 reti in 4 anni, aoh! 😂 😂 😂
Quindi era solo una questione di soldi , non di ambizioni, visto che il Besiktas fa la Conference. Meglio non averlo preso a questo punto. Con noi poteva uscire dall’anonimato di questi ultimi anni
Posso dire che lo sospettavo?
Ha cancellato tutti i messaggi tranni quelli del Besiktas….
Qualche avvisaglia c’era.
Complimenti alla stampa 😂😂😂
ALTRO BUCO NELL’ACQUA!!!
FORZA ROMA
Uno cosi’ e’ una fortuna averlo scansato!
Salto di qualitá per la sua carriera!! Ciao Sancho Pansa… L’ASR non ha bisogno di gente sopravvalutata , pretenziosa e immotivata… CIAONE 💛❤️
da qualche parte ho letto che, dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli vuole chiudere ilIN PRESTITO Dovbyk… in prestito capito??? ahahahah…
Ok che è l’ennesima panzana giornalistica che contro di noi fanno a gara a chi ci getta addosso più badilate possibili di melma, ma così mi sembra veramente esagerato.
Il Napoli vuole Dovbyk? bene, sono (minimo) 40 cucuzze sull’unghia.
Ci hanno preso (l’Inter in primis) come il supermercato della serie A. Dove loro, con arroganza decidono tutto, pure io prezzo su chi vorrebbero comprare.
Voi lo chiamate criticare, denigrare, o peggio quella parola che inizia per L., i cui commenti che la contengono, la redazione non pubblica più ( finalmente). Ma qui è tutto molto palese, compriamo esuberi, scarti, e sconosciuti, riuscendo tra l’ altro prendere solo quelli su cui non c’è concorrenza, perché quando c’è stata, vedo Riso e Sancho, sono andati altrove. Persino la scelta dell’allevatore lo conferma. 4 mesi per prenderlo, prima solo rifiuto, lo stesso Gasperini era ditubante, solo grazie al minuzioso lavoro di Ranieri oggi siede sulla NS panchina, e non con poche preoccupazioni. Quanto mi manca Franco Sensi, e ripeto, non vedo l’ ora che questi americani stadisti spariscano da Roma!
Alla fine verrà acquistato un altro calciatore più forte di Sancho, ovvero Santho subito da Cerignola, questo fa miracoli! 😇
don quiquote y sancho panza
Molto semplicemente….aspettavamo le ultime 48 h di mercato per prenderlo a prezzo stracciato. Ci è andata male. Che fosse un mercato senza soldi lo sapevamo.
Repulisti parliamo la stessa lingua! Basta con questi “monumenti” tipo Dybsla, Pellegrini, Elsha, Hermoso che oggi sono solo un peso economico per le nostre casse e tecnico per il gioco di Gasperini! Via, via quanto prima, basta idolatrare e basta cercare nomi di dive. Lo ha detto Gasperini: buoni giocatori giovani e pimpanti, umili e disposti a sudare e faticare per la maglia e soprattutto affamati.
Questo la dice lunga su quello che leggiamo anche su questa testata! Il fatto fondamentale è che i giornali sono costretti a vendere ogni giorno e che non sempre ci sono notizie degne di rilievo e/o fondamento. I giornalai, come li chiamate qui, devono pure portare a casa la pagnotta
A questo punto spero che la rosa rimanga così. Sarebbe la cosa migliore. Una rosa con qualche carenza ma che si può allenare bene . Il solo pensiero che i Friedkin possano imbastire altre trattative mi atterrisce..
Ma va va,altri 7 giorni persi a trattare un calciatore inutilmente,mo so proprio curioso de vede chi viene,che palle,mai na gioia
a mia filosofia rimane la stessa
solo a totti non c’è rimedio… per cui se ne trova un altro…
vale anche per Koné (in caso)
via via questo nn segna mai ,a 6 milioni la devi spacca la porta ,bisogna trova un Salah alle prime armi qua si vede il Ds
Il tempo stringe e manca mezza squadra.
un altro zaniolo inglese meglio cosi…..osa Massara fatte na mossa tra 5 giorni comincia il campionato e siamo peggio dell’anno scorso.
Meglio cosi, se andrà in Turchia vedra il calcio da lontano.
Quindi fatemi capire, ci sono problemi di liquidità e di fair play finanziario e il nostro ds spende 25 milioni di euro per Wesley e altrettanti per El Aynoui e rischiamo di perdere il più forte della squadra che è Kone? Non ne vengo a capo
dopo Rios ora Sancho, inizio a ricredermi su massara, e se ci aggiungo la telenovela per wasley ed ora con Ziolkowski…gli indizi iniziano a fare prove.. spero che nn mi deluda e che sappia mettere a segno i 3 colpi che mancano, soprattutto l’esterno alto sx e la punta titolare
perdonami, ma Massara che c’entra. Sono i giocatori che hanno rifiutato la Roma.
Enrico ma un ds può star dietro a rios per un mese per poi perderlo così, sancho idem, oppure con il polacco far aumentare il cartellino mentre lo tratti …con wasley farlo giocare fino al giorno prima della partenza per roma. Sono segnali questi e non positivi. guarda sono uno di quelli che era contento del suo arrivo nessun pregiudizio anzi, ma qllo che ho visto in qsta sessione di mercato mi delude e molto. ovvio che la sua responsabilità per la campagna acquisti a mio avviso è minore che di Ranieri e della società visto che è stato ufficializzato il 19 giugno, però da qste trattative mi sarei aspettato di più.
MA.GA.RA altro progetto fallito?
tra qualche giorno inizia il campionato, e niente….
Trattativa fallita!
“… precisa la testata spagnola, nessuna delle due società (tra cui la Roma) stava portando avanti una vera e propria trattativa per il suo acquisto”.
Da ride!!!
mbuti ci hanno preso o ci siamo diventati noi, visto che a gennaio abbiamo chiesto Frattesi e ci hanno sparato 40 milioni,per una riserva e noi 40 milioni per Kone ,quindi siamo noi che stiamo alla canna del gas
solo ed esclusivamente se lo vendiamo a 40 però, fino ad allora è tutta fuffa.
ah, perchè abbiamo venduto Kone all’Inter a 40 milioni? non sapevo. mo controllo…
fate tutti i fenomeni, ma che ci può fare Massara se Rios e Sancho scelgono campionati minori e più soldi dai club? Se non vogliono indossare la nostra maglia amen. A me piace Sancho come giocatore, ha tanto potenziale, ma la sua testa non è quella giusta per diventare ciò che potrebbe essere e non ha voglia di mettersi in gioco in un contesto importante, in cui deve sudare per vincere
ovvio Che Massara ha colpe,basta dargli Una deadline e dopo SE dicono Di no si deve cambiare obiettivo.
A Massara rimprovero che ogni trattativa è una telenovela e non se ne può più. Sto ancora aspettando il difensore polacco, con Ghilardi siamo andati avanti un mese discutendo sugli spicci, Bailey sta a un passo da circa 15 giorni e ancora stanno discutendo i dettagli. Ma dettagli di cosa????????? Può darsi che non sia colpa di Massara ma del fatto che non ci sono soldi in cassa essendo finito il budget, ma ce lo deve dire. Non è accettabile che ci fa credere che il polacco non viene perchè devono ancora mettersi d’accordo sulla percentuale in caso di vendita o perchè poverino si è offeso. Dai non può trattare i tifosi da scemi.
Così cambiano le cose: Sancho ha rifiutato comunicandolo direttamente alla Roma, quindi la trattativa c’è stata e la caxxata se l’è inventata il sito spagnolo. E non credo proprio che il giocatore andrà a fare la Conference in Turchia… Temo che lo rivedremo in serie A con un’altra maglia. Piuttosto Baley quando arriva? Ci sarà anche in questo caso il sito spagnolo che si inventerà che non c’è stata trattativa e che il padre del giocatore era solo un turista scemo in giro per Roma?
Non trova il calzante, come si allaccia le scarpe sicuro che parte.
E diventata n’abbarzelletta.
E noi avremmo dovuto sacrificare Kone’ per un tipo così ( anche se gli sono grato per aver contribuito,fallendo il suo rigore, alla vittoria italiana agli europei del 2021)…… bah!!!
Finalmente una botta di sedere. Non so e non mi interessa se la Roma abbia effettivamente imbastito una trattativa con il mezzo giocatore, ma l’importante è che non arrivi. Uno che ha segnato 14 reti in quattro anni e inanellato un fallimento dietro l’altro può valere al massimo 10 milioni per l’acquisto e un milione e mezzo (e sono esagerato) di stipendio. Mentre qui si parlava di oltre 20 milioni da dare al MU, 15 di commissioni e un quinquennale da 4,5 milioni. Con questi soldi ci prendi giocatori sulla rampa di lancio e, soprattutto, ci prendi un attaccante che 14 reti te le fa in un anno, non in quattro.
Ed avremmo dovuto rinunciare a Konè per questo personaggio? Ma che vada tranquillamente in Turchia… se proprio non vuole considerare l’ameno paese in cui tutti lo manderemmmo ora..
sia lodato il cielo..giocatore con ingaggio faraonico che negli ultimi 4 anni ha segnato 5 gol a stagione.
dalla premier prenderei di corsa kevin schade, ala sinistra classe 2001 in rampa di lancio e che nell’ultima stagione ha fatto 11 gol giocando in una squadra di mezza classifica
Kone deve rimanere assolutamente, ma Dovbik non penso possa rigenerarlo,è un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che chiede Gasperini comunque io sono deluso dalla campagna acquisti, il primo acquisto che dovevamo fare era l’esterno alto a sx Nene Dorgeles o chi per lui ed invece eccoci ancora qui, a questo punto se come molti in questo forum dicono che sono tutte panzanate dei giornalisti e dalla roma non è stato contattato, Allora ha ragione Gasperini che sono più di 20 giorni che stiamo fermi forse Massara è in ferie
Dietro la rinuncia, cé la volontà del calciatore di non volersi abbassare lo stipendio.
Amen
è scontato, prenderanno echeverri in prestito secco e , se vendono dovbik, krstovic.
Tanti giorni persi appresso a questo…
Meglio Rowe, ma prendiamolo subito
sancho chi?
sancho panza?
Mo ce credo. Se lo dice Fabrizio Romano è credibile ar 90%. Alle vedove de Sancio; ce sta a preferì ar Besiktas, preferisce la Süper Lig turca a la Serie A italiana, questo ha staccato co’ la testa a 25 anni. Difatti so’ tre anni che se lo palleggiano e nun se lo vo’ incarozzà nessuno. Ripeto, avemo schivato n’proiettile letale. Pensa che accollo de 5 anni co’ n’ingaggio monumentale che nun te levavi più dar casso…
Commissà, tutto vero..ma pure la super lig turca sta a superà sto baraccone medievale che se chiama serie a
Ok, se questo ragazzo, oggettivamente talentuoso, dopo due anni che arranca in Inghilterra pensa di poter andare a morire a 25 anni in un campionato di quarto livello, e non si rende conto che solo con uno come Gasp avrebbe potutto risorgere, allora il problema è tutto suo. Quanto a noi, abbiamo bisogno esclusivamente di gente motivata e affamata.
quando della serie speri di essere un top club, ma invece sei un club normale…e dai fatti manco ci vuoi diventare…bah
cmq ha fatto una scelta da giocatore mediocre, non ambizioso e di piazza. sta bene così. il mio non è un discorso da volpe e uva, mi pare evidente
Commentare quello che succede nel calciomercato prima che succeda , ( e una cosa succede solo quando si firmano i contratti,) è un gioco per passare il tempo, ma vedo che alcuni ci credono e si strappano i vestiti o stappano bottiglie di prosecco ad ogni notizia .
Ma fatevi le vostre ferie in pace e leggete le notizie per quel che sono, un passatempo.
il Manchester U. lo avrebbe scaricato se era un fenomeno??? ……
I turchi fanno così: cartellino basso e ingaggio alto, e i mercenari spingono per andare li. Tra l’altro è evidente che Sancho non creda più nei suoi mezzi, dato che a Roma avrebbe potuto rilanciarsi alla grande e poi magari andarsene a prendere i petrodollari…..
Mah …speravo sarebbe venuto, ma forse meglio così se non voleva…probabilmente è uno di quei giocatori che non ha capito che significa la Roma e quello che rappresenta, una squadra non è solo la sua “bacheca” , la Roma è una cosa seria
Forza Grande Roma
Comunque sto attaccante sinistro di piede destro non si riesce proprio a prendere..non ne esiste uno al mondo acquistabile, con qls formula..non so se vi ricordate, ma fu il leit motiv anche di tutto il mercato estivo dell’anno scorso..l’ultimo giorno si prese saelemaekers in prestito. Se bailey viene per fare l’attaccante sarebbe però il quarto mancino per il ruolo di attaccante a destra, quelli invece abbondano. Hai voglia a dire che gioca pure a sinistra…mah
wesley gassova tutta la vita…..massara che aspetti?
effettivamente è un nome che la Roma dovrebbe considerare seriamente
a sancho chi te vole
lo volete capire o no che non ci sono i soldi e che questo veniva se vendevano kone’
era un investimento molto rischioso va bene così fossi stato io avrei scelto la serie A ha sbagliato Forza Roma Sempre
Conosco la società ora dopo questo rifiuto ti vanno a prendere uno ancora più forte.
premesso che “chiedi, e ti sarà dato (forse…)”, ma un pò di autocritica certa gente non sa neanche come si scrive.
Sto Sancho, tolto il primo anno in Germania, poi è andato sempre in basso come prestazioni, come può pretendere un botto di soldi? Certo che se trovi chi te li da (vedi i turchi…) in un campionato obiettivamente in toni minori, vuol dire che non gli frega niente di rilanciarsi e la motivazione è solo il denaro. Capirei se fosse campato di stenti e ti capita l’occasione della vita, ma insomma dai…
Per chiudere aggiungo anche, con tutta sincerità, che non mi convinceva prima e figuriamoci adesso, proprio perché sto tipo è privo di motivazioni sia umane che (soprattutto) professionali. A Roma avrebbe fatto la fine di Douglas Luis (il gobbo) e ci saremmo ritrovati sul groppone un macino indigeribile.
Perché non prendere Zhegrova del Lille che è in scadenza di contratto e costa dai 15 ai 20 milioni di euro trattabili ed è un profilo perfetto per quello che vuole e serve a Gasperini ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.