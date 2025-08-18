LIVE! Calciomercato Roma, Sancho ha comunicato il suo “no” ai giallorossi: trattativa fallita, stipendio giudicato troppo basso

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Come rivelato da Fabrizio Romano, l’agente di Sancho ha appena informato la Roma della decisione di non accettare l’offerta giallorossa.

🚨🚫 Jadon Sancho’s agent also informed AS Roma of their decision not to accept the proposal. Sancho wants to consider other clubs’ proposals and AS Roma will now look at different options. Man Utd hope for similar proposals to follow, around £20m as they were ready to accept. pic.twitter.com/TX0jRmUZc0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Il calciatore vuole valutare altre proposte, con il Manchester United che spera di ricevere offerte simili a quella della Roma, che aveva messo sul piatto 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. Ora il club capitolino virerà su altri profili per l’attacco di Gasp.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante, a far dire di no a Sancho sarebbe stato lo stipendio offerto dalla Roma, giudicato troppo basso dal calciatore.

Jadon Sancho è a un passo dal trasferirsi al Besiktas. Ad assicurarlo è il noto quotidiano sportivo spagnolo AS, secondo il quale il club turco ha raggiunto un accordo di massima con il Manchester United e sta definendo gli ultimi dettagli con il giocatore.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in settimana, dato che il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, non conta sull’esterno inglese, a cui resta un solo anno di contratto.

Sulle tracce del giocatore c’erano stati anche due club italiani. La Roma e la Juventus avevano infatti mostrato interesse per l’ex Borussia Dortmund ma, precisa la testata spagnola, nessuna delle due società stava portando avanti una vera e propria trattativa per il suo acquisto. Alla fine, è stato il Besiktas a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore.